Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA2652692096 Dundee Precious Metals Inc. [New] 16.09.2025 CA26139R1091 DPM METALS INC. 17.09.2025 Tausch 1:1
CA28619K1093 Elemental Altus Royalties Corp. 16.09.2025 CA28619K2083 Elemental Altus Royalties Corp. 17.09.2025 Tausch 10:1
VGG982183011 VCI Global Ltd. 16.09.2025 VGG982181114 VCI Global Ltd. 17.09.2025 Tausch 30:1
US8173233060 Sequans Communications S.A. 16.09.2025 US8173234050 Sequans Communications S.A. 17.09.2025 Tausch 10:1
CA87670N3031 Taurus Gold Corp. 16.09.2025 CA87670N5010 Taurus Gold Corp. 17.09.2025 Tausch 4:1
