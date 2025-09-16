Thyssenkrupp - Kaufangebot von indischem Stahlhersteller. Die Aktie springt aufwärts.



Heute teilte der Konzern mit, dass er das Angebot von Jindal Steel International nun prüfen werde.



Der traditionsreiche Essener Konzern veröffentlichte am Dienstag, dass er ein unverbindliches Kaufangebot für sein Stahlgeschäft erhielt. Das Angebot stamme vom indischen Unternehmen Jindal Steel International. Zunächst wird der Vorstand von Thyssenkrupp jedoch erst das Angebot mit Hinsicht auf verschiedene Aspekte prüfen. Dazu gehören unter anderem die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit des Konzerns bzw. der Sparte oder auch die anvisierte grüne Transformation.



In den letzten Jahren hatte das Stahlgeschäft mit strukturellen Überkapazitäten und hoher Volatilität zu kämpfen. Umso mehr begrüßt die Gewerkschaft IG Metall das Kaufangebot von Jindal Steel International. Laut Jürgen Kerner, dem stellvertretenden Aufsichtsratschef der Gewerkschaft, sei es für die Beschäftigten eine gute Nachricht, dass ein strategischer Investor Interesse an der Stahlsparte zeigt.



Die positive Stimmung der IG Metall teilt auch Kursentwicklung der Aktie von Thyssenkrupp. Allein heute ist sie bereits um etwa 5 Prozent nach oben gesprungen.









