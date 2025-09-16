The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.09.2025

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.09.2025



ISIN Name

CA87670N3031 TAURUS GOLD CORP.

CA2652692096 DUNDEE PRECIOUS MET.(NEW)

CA28619K1093 ELEMENTAL ALTUS ROYALTIES

GG00BWWYMV85 APAX GLOBAL ALPHA LTD

US8173233060 SEQUANS COMMNUN.S.ADR/10

VGG982183011 VCI GLOBAL LTD NEW

XS2034925375 INTRUM 19/26 MTN REGS





