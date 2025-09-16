EQS-Ad-hoc: Wolftank Group AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung
Bekanntgabe einer Insiderinformation der Wolftank Group AG gemäss Art 17 Abs 1 MarktmissbrauchsverordnungInnsbruck, 16. September 2025
Wolftank Group AG informiert über Prognose für Umsatz und EBITDA 2025
Die Wolftank Group AG veröffentlicht ihre Prognose für Umsatz und EBITDA für das Geschäftsjahr 2025. Diese liegt zumindest in Bezug auf das EBITDA deutlich unter den Erwartungen des Kapitalmarktes. Die Markterwartungen definiert Wolftank Group als den Durchschnitt (Mittelwert) der veröffentlichten Aktienresearch-Publikationen der letzten drei Monate ("Konsens"). Zusätzlich zur Prognose veröffentlicht Wolftank vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2025.
Im ersten Halbjahr 2025 ging auf Basis der vorläufigen Zahlen der Umsatz gegenüber dem ersten Halbjahr 2024 um 1,9% auf EUR 60,8 Mio. zurück (H1 2024: EUR 62,0 Mio.). Das vorläufige EBITDA lag bei EUR -2,6 Mio. gegenüber EUR 4,8 Mio. im Vorjahreszeitraum. Der Rückgang des Ergebnisses ist insbesondere auf eine Rückstellung in Höhe von EUR 2,5 Mio. infolge einer erstinstanzlichen Entscheidung über eine Schadensersatzpflicht an einen Kunden, geringere Abrufe aus Rahmenverträgen, länger als erwartet dauernder wartungsbedingter Stillstand einer Recycling-Anlage sowie einen veränderten Projektmix zurückzuführen.
Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand einen konsolidierten Umsatz in der Spanne von EUR 121 Mio. bis EUR 123 Mio. (2024: EUR 121,5 Mio.), was unterhalb des aktuellen Konsens in Höhe von EUR 129,1 Mio. liegt. Für das EBITDA prognostiziert die Wolftank Group eine Spanne von EUR -1,0 Mio. bis EUR 0,5 Mio. Der aktuelle Konsens für das EBITDA liegt bei EUR 8,3 Mio. Bei Adjustierung der EBITDA-Prognose um den Einmaleffekt in Zusammenhang der erstinstanzlichen Entscheidung über eine Schadensersatzpflicht an einen Kunden ergibt sich eine Bandbreite für das erwartete bereinigte EBITDA von EUR 1,5 Mio. bis EUR 3,0 Mio.
Über die Wolftank Group
