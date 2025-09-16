EQS-News: Wolftank Group AG / Schlagwort(e): Prognose

Wolftank Group: Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 sowie Prognose für das Gesamtjahr 2025



16.09.2025 / 22:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Wolftank Group: Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 sowie Prognose für das Gesamtjahr 2025 Vorläufiger Umsatz im ersten Halbjahr 2025 mit EUR 60,8 Mio. stabil zum Vorjahr (EUR 62 Mio.)

Vorläufig bereinigtes EBITDA bei EUR -0,1 Mio. (Vorjahr: EUR 4,8 Mio.) - primär beeinflusst durch eine Rückstellung in Höhe von EUR 2,5 Mio. aufgrund eines erstinstanzlichen Urteils und des wartungsbedingten Stillstandes einer Recycling-Anlage

Auftragsbestand zum 30.06.2025 bei EUR 146,3 Mio.

Wolftank Group erwartet im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in der Spanne von EUR 121 Mio. bis EUR 123 Mio. sowie ein Korridor für das bereinigte EBITDA von EUR 1,5 Mio. bis EUR 3,0 Mio. Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6 ), ein führender Anbieter von Umwelt- und Energielösungen, hat im ersten Halbjahr 2025 mit EUR 60,8 Mio. einen konsolidierten Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres erzielt (H1 2024: EUR 62 Mio.). Die Umsatzentwicklung war durch herausfordernde konjunkturelle Rahmenbedingungen beeinflusst. Wolftank Group verzeichnete im Segment Umweltdienstleistungen geringere als geplante Abrufe aus Rahmenverträgen, einen länger als erwartet andauernden Wartungs-Stillstand einer Recycling-Anlage in Italien sowie kundenseitige Verschiebungen von neuen Projekten. Diese Effekte führten auf Basis der vorläufigen Zahlen im Segment Umweltdienstleistungen insgesamt zu einem Umsatzrückgang von 11,9% auf EUR 45,1 Mio. (H1 2024: EUR 51,2 Mio.). Der Anteil des Segments am konsolidierten Konzernumsatz lag damit bei 74,2% (H1 2024: 82,6%). Das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien konnte die Wachstumsdynamik auf Basis der guten Auftragslage im Bereich Wasserstoff im ersten Halbjahr 2025 fortsetzen. Der Umsatz des Segments stieg laut den vorläufigen Ergebnissen um 45,4% auf EUR 15,7 Mio. (H1 2024: EUR 10,8 Mio.), womit sich der Anteil am Konzernumsatz auf 25,8% (H1 2024: 17,4 %) erhöhte. Die aufgrund der Wartung einer Recycling-Anlage verursachten Umsatzeinbußen beliefen sich auf rund EUR 5 Mio. Zusätzlich war das erste Halbjahr 2025 von einem veränderten Produkt- und Projektmix sowie im Vergleich zum Vorjahr von niedrigeren Gewinnmargen geprägt. Das bereinigte vorläufige EBITDA ging daher auf EUR -0,1 Mio. gegenüber EUR 4,8 Mio. im ersten Halbjahr 2024 zurück. Unter Berücksichtigung einer Rückstellung von EUR 2,5 Mio. für ein erstinstanzliches Urteil über eine Schadensersatzzahlung an einen Kunden in Italien ergibt sich ein EBITDA auf vorläufiger Basis in Höhe von EUR -2,6 Mio.

Striktes Cash-Management führt zu stabiler Liquiditätslage und unveränderter Nettoverschuldung

Infolge eines strikten Cash-Management lag die Liquidität der Wolftank Group auf vorläufiger Basis zum Ende des ersten Halbjahres bei EUR 11,7 Mio. und somit unverändert zum Ende des Geschäftsjahres 2024. Entsprechend war die Nettoverschuldung unverändert stabil bei EUR 24,1 Mio.

Ausblick: Positives EBITDA in der Spanne von EUR 1,6 Mio. bis EUR 3,1 Mio. im zweiten Halbjahr erwartet

Wolftank Group geht davon aus, dass sich die konjunkturellen Rahmenbedingungen in für die Unternehmensgruppe wichtigen Märkten im zweiten Geschäftshalbjahr nicht substanziell verbessern werden. Zudem wird der Produkt- und Projektmix im zweiten Halbjahr weiterhin durch niedrigere Gewinnmargen im Vergleich zum Vorjahr geprägt sein. Positiv zur Umsatz- und Ergebnisentwicklung trägt der wieder aufgenommene Betrieb der in der Wartung befundenen Recyclinganlage bei. Insgesamt erwartet Wolftank daher im zweiten Halbjahr ein positives EBITDA in der Spanne von EUR 1,6 Mio. bis EUR 3,1 Mio. Stabilisierend wirkt zusätzlich der hohe Auftragsbestand von EUR 146,3 Mio. Das Management der Wolftank Group hat einen Prozess zur unmittelbaren Umsetzung von strikten Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet. Parallel dazu werden Maßnahmen zur Konsolidierung und Effizienzsteigerung auf Gruppenebene konsequent fortgeführt. Damit stellt das Unternehmen die Weichen für eine verbesserte operative Performance im zweiten Halbjahr 2025 sowie für nachhaltig verbesserte Gewinnmargen im Geschäftsjahr 2026. Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand einen konsolidierten Umsatz in der Spanne von EUR 121 Mio. bis EUR 123 Mio. (2024: EUR 121.5 Mio.). Für das EBITDA prognostiziert die Wolftank Group eine Spanne von

EUR -1,0 Mio. bis EUR 0,5 Mio. Bei Adjustierung der EBITDA-Prognose um den Einmaleffekt in Zusammenhang der erstinstanzlichen Entscheidung über eine Schadensersatzpflicht an einen Kunden ergibt sich eine Bandbreite für das erwartete bereinigte EBITDA von EUR 1,5 Mio. bis EUR 3,0 Mio. Wolftank Group veröffentlicht den Bericht über das erste Halbjahrjahr 2025 am 18.09.2025. Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Anbieter für Umweltsanierung und Betankungslösungen für erneuerbare Treibstoffe. Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zählen zum Angebot der Umweltdienstleistungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen - etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank Group AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank Group AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com Kontakt:

Wolftank Group Investor Relations

Telefon: +43 512 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com Disclaimer:

Diese Kommunikation enthält Aussagen, die die Zukunft betreffen und sich auf einen aktuellen Kenntnisstand, Erwartungen und Vorhersagen der Geschäftsleitung der Gesellschaft Wolftank Group AG über die Zukunft beziehen. Sämtliche Statements unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die eine auch wesentliche Abweichung von den direkt oder indirekt kommunizierten Aussagen oder Ergebnisse zur Folge haben können. Solche Statements sind durch den Gebrauch von Wörtern wie z.B. "erwarten", "planen", "rechnen", "Zielsetzung", "schätzen", "davon ausgehen" oder ähnliche zu erkennen. Folglich gelten Statements, die die Zukunft betreffen auch nur zu dem Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden. Eine Verpflichtung, Statements aus dieser Meldung in der Zukunft anzupassen oder zu berichtigen bzw. zu kontrollieren übernimmt die Gesellschaft nicht.



