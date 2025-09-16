EQS-News: Wolftank Group AG
Wolftank Group: Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse für das erste Halbjahr 2025 sowie Prognose für das Gesamtjahr 2025
Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), ein führender Anbieter von Umwelt- und Energielösungen, hat im ersten Halbjahr 2025 mit EUR 60,8 Mio. einen konsolidierten Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres erzielt (H1 2024: EUR 62 Mio.). Die Umsatzentwicklung war durch herausfordernde konjunkturelle Rahmenbedingungen beeinflusst. Wolftank Group verzeichnete im Segment Umweltdienstleistungen geringere als geplante Abrufe aus Rahmenverträgen, einen länger als erwartet andauernden Wartungs-Stillstand einer Recycling-Anlage in Italien sowie kundenseitige Verschiebungen von neuen Projekten. Diese Effekte führten auf Basis der vorläufigen Zahlen im Segment Umweltdienstleistungen insgesamt zu einem Umsatzrückgang von 11,9% auf EUR 45,1 Mio. (H1 2024: EUR 51,2 Mio.). Der Anteil des Segments am konsolidierten Konzernumsatz lag damit bei 74,2% (H1 2024: 82,6%).
Das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien konnte die Wachstumsdynamik auf Basis der guten Auftragslage im Bereich Wasserstoff im ersten Halbjahr 2025 fortsetzen. Der Umsatz des Segments stieg laut den vorläufigen Ergebnissen um 45,4% auf EUR 15,7 Mio. (H1 2024: EUR 10,8 Mio.), womit sich der Anteil am Konzernumsatz auf 25,8% (H1 2024: 17,4 %) erhöhte.
Die aufgrund der Wartung einer Recycling-Anlage verursachten Umsatzeinbußen beliefen sich auf rund EUR 5 Mio. Zusätzlich war das erste Halbjahr 2025 von einem veränderten Produkt- und Projektmix sowie im Vergleich zum Vorjahr von niedrigeren Gewinnmargen geprägt. Das bereinigte vorläufige EBITDA ging daher auf EUR -0,1 Mio. gegenüber EUR 4,8 Mio. im ersten Halbjahr 2024 zurück. Unter Berücksichtigung einer Rückstellung von EUR 2,5 Mio. für ein erstinstanzliches Urteil über eine Schadensersatzzahlung an einen Kunden in Italien ergibt sich ein EBITDA auf vorläufiger Basis in Höhe von EUR -2,6 Mio.
Striktes Cash-Management führt zu stabiler Liquiditätslage und unveränderter Nettoverschuldung
Ausblick: Positives EBITDA in der Spanne von EUR 1,6 Mio. bis EUR 3,1 Mio. im zweiten Halbjahr erwartet
Für das Gesamtjahr 2025 erwartet der Vorstand einen konsolidierten Umsatz in der Spanne von EUR 121 Mio. bis EUR 123 Mio. (2024: EUR 121.5 Mio.). Für das EBITDA prognostiziert die Wolftank Group eine Spanne von
Wolftank Group veröffentlicht den Bericht über das erste Halbjahrjahr 2025 am 18.09.2025.
Über die Wolftank Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wolftank Group AG
|Leopoldstraße 2
|6020 Innsbruck
|Österreich
|Telefon:
|+43 512 345726
|E-Mail:
|investor-relations@wolftankgroup.com
|Internet:
|www.wolftankgroup.com
|ISIN:
|AT0000A25NJ6
|WKN:
|A2PBHR
|Börsen:
|Wiener Börse (Vienna MTF)
|Weitere Handelsplätze: München Freiverkehr m:access Frankfurt Freiverkehr, XETRA
