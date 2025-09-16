Los Angeles (ots/PRNewswire) -Als erfahrene Führungskraft im Bereich SaaS bringt er über 30 Jahre Fachwissen mit, um das weltweite Umsatzwachstum voranzutreiben und Kunden innovative Lösungen anzubieten.AuditBoard, die führende KI-gestützte globale Plattform für vernetzte Risiken, die Audit, Risiko und Compliance transformiert, gab heute die Ernennung von Jim Sperduto zum Leiter des Unternehmenswachstums bekannt. In dieser Funktion wird er die Vertriebs- und Partnerteams sowie die Teams für Wiederverkäufer und alternative Vertriebskanäle von AuditBoard leiten. Diese strategische Personalentscheidung unterstreicht das anhaltende Engagement von AuditBoard, das Wachstum zu beschleunigen, die globalen Markteinführungskapazitäten zu erweitern und die Führungsposition des Unternehmens im Bereich vernetzter Risiken in einer Phase der rasanten Expansion auszubauen."Wir freuen uns sehr, Jim Sperduto als Leiter des Unternehmenswachstums in unserem Team willkommen zu heißen", erklärte Raul Villar Jr., Geschäftsführer von AuditBoard. "Jim ist eine hervorragende Führungskraft mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz beim Aufbau leistungsstarker Teams in verschiedenen Märkten und Segmenten. Seine Erfahrung und sein Engagement dafür, die Bedürfnisse von Kunden und Partnern zu verstehen und zu antizipieren, werden bei unserer weiteren Expansion und der Bereitstellung außergewöhnlicher Werte durch innovative, integrierte Lösungen für unsere Kunden weltweit von unschätzbarem Wert sein."Sperduto wechselt nach mehr als drei Jahrzehnten bei ADP zu AuditBoard. Er begann bei ADP als Vertriebsmitarbeiter, hatte verschiedene Führungspositionen im Vertrieb und in der Vertriebsorganisation in verschiedenen Geschäftsbereichen inne und war in den letzten vier Jahren als Vorsitzender des Bereichs Kleinunternehmen, Altersvorsorge und Versicherungsdienstleistungen tätig, wo er für die Anforderungen von über 900.000 Kunden in den Bereichen Gehaltsabrechnung, Personalwesen und Compliance verantwortlich war. Im Laufe seiner Karriere hat er eine Affinität für Partnerschaften unter Beweis gestellt und dabei geholfen, Technologie-, Vertriebs- und Servicemodelle zu entwickeln, um den Erfolg über viele Kanäle hinweg voranzutreiben - insbesondere in Zusammenarbeit mit der CPA-Community. Vor kurzem hat er, angestoßen durch den Kundenbedarf nach einer einfach zu bedienenden Komplettlösung, maßgeblich zur Gründung einer Partnerschaft mit Fiserv beigetragen, in deren Rahmen deren Lösungen für kleine Unternehmen, darunter Clover und Cash Flow Central, mit der Lohn- und Gehaltsabrechnungs- sowie HR-Lösung von ADP für kleine Unternehmen zusammengeführt wurden."Es ist mir eine Ehre, in einer so spannenden Phase der Unternehmensentwicklung zu AuditBoard zu kommen", erklärte Jim Sperduto. "Dieses Unternehmen definiert die Art und Weise, wie Organisationen Risiken verwalten, grundlegend neu. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Go-to-Market-Team auf unserer Dynamik aufzubauen und unsere Reichweite weiter zu vergrößern, um Kunden weltweit dabei zu unterstützen, unsere marktführende, KI-gestützte vernetzte Risikoplattform zu nutzen."Um die Markteinführung von AuditBoard weiter voranzutreiben, wurde Lauren Ball zur Vertriebsleiterin ernannt. Sie wird die globale Vertriebsstrategie und -umsetzung des Unternehmens leiten und an Herrn Sperduto berichten. Herr Ball war zuvor Senior-Vizepräsidentin für Nordamerika bei AuditBoard und hat fast fünf Jahre lang maßgeblich zur Umsetzung der Vertriebsstrategie und zur Steigerung des Umsatzwachstums in Nordamerika beigetragen. Vor ihrer Tätigkeit bei AuditBoard war Ball zehn Jahre lang bei Intuit für die Betreuung von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften zuständig, die ihre Beratungspraktiken ausbauen wollten. Zuletzt war sie bei AppDynamics (Teil von Cisco) tätig.Informationen zu AuditBoard Die Mission von AuditBoard besteht darin, die kategorieprägende globale Plattform für vernetzte Risiken zu sein und unsere Kunden durch Innovation voranzubringen. Über 50 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf AuditBoard, um ihr Audit-, Risiko- und Compliance-Management zu optimieren. AuditBoard wird von Kunden auf G2, Capterra und Gartner Peer Insights mit Bestnoten bewertet und wurde kürzlich von Deloitte zum sechsten Mal in Folge als eines der am schnellsten wachsenden Technologieunternehmen in Nordamerika ausgezeichnet.press@auditboard.comKontakt:Laura Groshanspress@auditboard.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2728062/AuditBoard_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/auditboard-ernennt-den-ehemaligen-adp-manager-jim-sperduto-zum-leiter-des-unternehmenswachstums-302558320.htmlOriginal-Content von: AuditBoard, Inc, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179849/6119166