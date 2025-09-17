IonDrive sichert sich US-Vertrag für Seltene Erden und strebt kommerziellen Durchbruch an.

Anzeige / Werbung

IonDrive Limited (ISIN: AU0000305542) hat sich einen Platz in der Überholspur der US-Seltenerdlieferkette gesichert: Das Unternehmen unterzeichnete eine verbindliche Vereinbarung mit Colt Recycling - einem der größten und technologisch führenden E-Waste-Verarbeiter in den Vereinigten Staaten.

In einer ausführlichen Analyse, die am 1. September 2025 von Next Investors (www.nextinvestors.com) veröffentlicht wurde, heißt es, bei der Vereinbarung handle es sich um "einen echten verbindlichen Vertrag, bei dem tatsächlich etwas passieren wird" - und nicht um eine der oft zirkulierenden, unverbindlichen Absichtserklärungen im Small-Cap-Sektor.

Colt, eine Tochtergesellschaft der Elemental Holding Group, verarbeitet jährlich rund 40 Millionen Pfund E-Waste in den USA. Das Abkommen sieht vor, dass IonDrive seine proprietäre Technologie an diesem Material erprobt - mit dem Potenzial, Seltene Erden direkt in den USA zu gewinnen, zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinigten Staaten ihre Abhängigkeit von China dringend reduzieren wollen.

Der Zeitpunkt könnte günstiger nicht sein: Milliarden an US-Fördergeldern stehen bereit



Die Bekanntgabe erfolgt parallel zur Ankündigung des US-Energieministeriums (DoE), fast 1 Milliarde US-Dollar in den Ausbau des heimischen Recyclings und der Verarbeitung kritischer Mineralien zu investieren. Laut Next Investors fällt die IonDrive-Technologie exakt in zwei Förderkategorien des DoE im Gesamtwert von rund 635 Millionen US-Dollar. Damit könnte IonDrive in eine hervorragende Ausgangsposition geraten, um von einer Welle staatlich unterstützter Investitionen in den USA zu profitieren.

Pilotanlage vollständig finanziert, mobil und startbereit ab 2026

IonDrive hat kürzlich eine endgültige Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) für eine Pilotanlage zur Batterierecycling-Technologie getroffen, deren Fertigstellung Anfang 2026 geplant ist. Unterstützt wird das Projekt durch einen Zuschuss der australischen Regierung in Höhe von ca. 3,9 Mio. AUD (2,18 Mio. €). Die Anlage wird mobil konzipiert und für den weltweiten Einsatz entwickelt. Der Bau beginnt im Dezember 2025, womit IonDrive erstmals die Möglichkeit erhält, seine Technologie in kommerziellem Maßstab zu demonstrieren. "Da IonDrive nun über die Mittel bis zur Fertigstellung seiner Pilotanlage verfügt, glauben wir, dass dies die Grundlage für weiterführende Finanzierungsverhandlungen schafft", so Next Investors.

Kurzfristige Katalysatoren, die IonDrive neu bewerten könnten

Nach Einschätzung von Next Investors sind die nächsten 6-9 Monate gespickt mit potenziell marktbewegenden Ereignissen. Zu den wichtigsten zählen die Versuchsergebnisse aus der Zusammenarbeit mit Colt, die Baufortschritte der Pilotanlage sowie neue Testergebnisse zur Rückgewinnung von Kupfer, Gold, Silber und Seltenen Erden aus Leiterplatten. "Wir glauben, dass einer oder mehrere dieser Katalysatoren eine nachhaltige Neubewertung der Marktkapitalisierung von IonDrive auslösen könnten", so Next Investors.

Technologie mit sauberem Vorsprung gegenüber der Konkurrenz

Im Gegensatz zu den meisten Recyclingverfahren, die auf Hochtemperatur (Pyrometallurgie) oder aggressive Säuren (Hydrometallurgie) setzen, basiert die IonDrive-Technologie auf Deep Eutectic Solvents (DES) - biologisch abbaubaren, ungiftigen Lösungsmitteln mit geringerem Energiebedarf.Dies stellt ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal in einer Branche dar, die zunehmend nach nachhaltigen Lösungen sucht. "Die ION-Technologie nutzt Lösungsmittel, die ungiftig und oft biologisch abbaubar sind", schreibt Next Investors. Dies verschafft ION einen potenziellen ESG-Vorteil sowie Kostenvorteile.Während der an der ASX notierte Wettbewerber Metallium Inc. (ISIN: AU0000155228) seinen Marktwert in 16 Monaten durch ein energieintensives Verfahren um das 25-Fache steigern konnte, liegt IonDrives Marktkapitalisierung derzeit bei rund 58 Mio. AUD, verglichen mit 673 Mio. AUD bei Metallium. "Wir sehen hier eine Bewertungslücke, die ION aufholen könnte", so Next Investors - wenngleich ohne Gewähr.

Risiken bestehen - doch der makroökonomische Rückenwind ebenso



Next Investors weist klar auf bestehende Risiken hin. Das größte: die technologische Skalierung. Der Übergang vom Labormaßstab zur Pilotanlage ist nie trivial. Entscheidend werden die Sicherung der Rohstoffversorgung und kommerziell tragfähige Rückgewinnungsraten sein.

"Sollte der Markt positive Ergebnisse einpreisen und ION diese nicht liefern können, könnte sich dies negativ auf den Aktienkurs auswirken", warnt der Bericht.

Dennoch: Angesichts milliardenschwerer Investitionen der USA und der EU in Recyclingtechnologien bleibt das makroökonomische Umfeld äußerst günstig. Und IonDrives modulare, energieeffiziente Lösung positioniert das Unternehmen genau an der Schnittstelle von Politik und Innovation.

IonDrive am Beginn eines globalen Rollouts

Während die USA ihre Bemühungen zur Sicherung heimischer kritischer Rohstoffe intensivieren und das DoE transformative Förderprogramme ausrollt, markieren das Colt-Abkommen und die Pilotanlage für IonDrive den Eintritt in eine neue Phase.

"Dies könnte der Auftakt zu ähnlichen Vereinbarungen in weiteren Bereichen kritischer Mineralien sein", schreibt Next Investors. Mit der Fähigkeit, auch Kupfer, Kobalt, Gallium, Silber und sogar Antimon zurückzugewinnen, könnte die ION-Plattform zunehmend global an Relevanz gewinnen.

Für den Moment jedoch beginnt die eigentliche Arbeit. Doch IonDrive baut weiter an seinem Momentum.

