Am Dienstag gab es am deutschen Aktienmarkt deutliche Gewinnmitnahmen. Der DAX ging am Ende mit einem Minus von 1,8 Prozent bei 23.329,24 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den heutigen Mittwoch dürfte er aber wieder ein paar Punkte zulegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent höher auf 23.407 Punkte.Im Fokus steht heute ganz klar der Zinsentscheid der US-Notenbank am Abend. Ökonomen rechnen mit einem Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte nach unten. Heute findet zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
