WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Frankfurt
16.09.25 | 08:04
2,534 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4562,66208:14
2,5122,55008:08
PR Newswire
17.09.2025 08:06 Uhr
74 Leser
FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 17

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

16 September 2025

Number of ordinary shares purchased

150,940

Weighted average price paid (p)

218.23

Highest price paid (p)

219.20

Lowest price paid (p)

217.40

Following the above purchase, FirstGroup holds 186,535,011 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 564,160,004.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 16 September 2025 is 564,160,004. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

218.22

61,722

BATE

218.24

70,623

CHIX

218.16

13,724

TRQX

218.30

4,871

Individual Transactions

16/09/2025

16:18:45

16

217.80

BATE

00041887210TRLO0

16/09/2025

16:18:26

784

217.80

BATE

00041887194TRLO0

16/09/2025

16:18:26

562

217.80

XLON

00041887195TRLO0

16/09/2025

16:17:25

374

218.00

BATE

00041887102TRLO0

16/09/2025

16:16:45

574

218.00

BATE

00041887065TRLO0

16/09/2025

16:16:05

355

218.00

BATE

00041887033TRLO0

16/09/2025

16:16:05

201

218.00

BATE

00041887034TRLO0

16/09/2025

16:14:56

60

218.00

BATE

00041886944TRLO0

16/09/2025

16:14:56

199

218.00

BATE

00041886945TRLO0

16/09/2025

16:14:56

117

218.00

BATE

00041886946TRLO0

16/09/2025

16:14:56

923

218.00

BATE

00041886947TRLO0

16/09/2025

16:14:01

790

217.80

XLON

00041886879TRLO0

16/09/2025

16:11:37

1925

217.80

XLON

00041886761TRLO0

16/09/2025

16:11:33

88

218.00

CHIX

00041886756TRLO0

16/09/2025

16:02:32

787

217.80

XLON

00041886334TRLO0

16/09/2025

16:02:32

1730

217.80

BATE

00041886332TRLO0

16/09/2025

16:02:32

770

217.80

CHIX

00041886333TRLO0

16/09/2025

15:59:46

614

217.80

XLON

00041886225TRLO0

16/09/2025

15:59:46

2

217.80

BATE

00041886224TRLO0

16/09/2025

15:58:30

116

218.00

TRQX

00041886152TRLO0

16/09/2025

15:57:23

1379

217.80

XLON

00041886080TRLO0

16/09/2025

15:57:23

1238

217.80

BATE

00041886078TRLO0

16/09/2025

15:57:23

280

217.80

BATE

00041886079TRLO0

16/09/2025

15:57:23

395

217.80

TRQX

00041886081TRLO0

16/09/2025

15:48:02

764

217.60

BATE

00041885748TRLO0

16/09/2025

15:48:02

1547

217.60

BATE

00041885737TRLO0

16/09/2025

15:48:02

687

217.60

CHIX

00041885734TRLO0

16/09/2025

15:48:02

501

217.60

XLON

00041885739TRLO0

16/09/2025

15:45:25

508

217.60

XLON

00041885605TRLO0

16/09/2025

15:45:20

864

217.60

XLON

00041885598TRLO0

16/09/2025

15:38:34

754

217.60

BATE

00041885407TRLO0

16/09/2025

15:38:33

629

217.80

XLON

00041885401TRLO0

16/09/2025

15:38:33

1816

217.80

BATE

00041885400TRLO0

16/09/2025

15:38:31

1064

218.00

XLON

00041885399TRLO0

16/09/2025

15:33:03

833

218.00

XLON

00041885162TRLO0

16/09/2025

15:33:03

2111

218.00

BATE

00041885159TRLO0

16/09/2025

15:33:03

961

218.00

CHIX

00041885160TRLO0

16/09/2025

15:33:03

488

218.00

TRQX

00041885161TRLO0

16/09/2025

15:32:39

1

218.20

BATE

00041885132TRLO0

16/09/2025

15:32:39

706

218.20

BATE

00041885133TRLO0

16/09/2025

15:27:45

528

218.00

XLON

00041885005TRLO0

16/09/2025

15:27:41

1557

218.00

XLON

00041885002TRLO0

16/09/2025

15:25:10

1659

218.20

BATE

00041884894TRLO0

16/09/2025

15:21:36

1635

217.80

XLON

00041884799TRLO0

16/09/2025

15:20:36

413

217.80

CHIX

00041884775TRLO0

16/09/2025

15:08:55

4255

218.00

BATE

00041884277TRLO0

16/09/2025

15:08:55

122

218.00

BATE

00041884276TRLO0

16/09/2025

15:08:55

1332

217.80

BATE

00041884274TRLO0

16/09/2025

15:08:55

596

217.80

XLON

00041884275TRLO0

16/09/2025

15:07:04

986

218.00

XLON

00041884207TRLO0

16/09/2025

15:01:39

601

217.80

XLON

00041883925TRLO0

16/09/2025

15:01:39

1080

217.80

BATE

00041883921TRLO0

16/09/2025

15:01:39

245

217.80

BATE

00041883923TRLO0

16/09/2025

15:01:39

174

217.80

CHIX

00041883922TRLO0

16/09/2025

15:01:39

1113

217.80

CHIX

00041883924TRLO0

16/09/2025

15:01:39

456

217.80

TRQX

00041883926TRLO0

16/09/2025

14:57:56

681

217.80

XLON

00041883780TRLO0

16/09/2025

14:57:52

1551

217.80

XLON

00041883777TRLO0

16/09/2025

14:56:38

337

218.00

XLON

00041883737TRLO0

16/09/2025

14:56:38

274

218.00

XLON

00041883736TRLO0

16/09/2025

14:53:44

534

218.00

XLON

00041883645TRLO0

16/09/2025

14:51:07

605

218.00

XLON

00041883489TRLO0

16/09/2025

14:38:58

380

217.40

XLON

00041883051TRLO0

16/09/2025

14:38:55

187

217.40

XLON

00041883039TRLO0

16/09/2025

14:38:15

388

217.40

BATE

00041883001TRLO0

16/09/2025

14:38:08

213

217.40

BATE

00041882996TRLO0

16/09/2025

14:38:07

1285

217.60

XLON

00041882994TRLO0

16/09/2025

14:38:07

1336

217.60

BATE

00041882993TRLO0

16/09/2025

14:31:40

1524

217.80

XLON

00041882647TRLO0

16/09/2025

14:31:40

1390

217.80

BATE

00041882645TRLO0

16/09/2025

14:31:40

672

217.80

CHIX

00041882644TRLO0

16/09/2025

14:31:40

421

217.80

TRQX

00041882646TRLO0

16/09/2025

14:30:24

1423

218.00

BATE

00041882598TRLO0

16/09/2025

14:30:24

760

218.00

XLON

00041882597TRLO0

16/09/2025

14:26:40

236

218.00

XLON

00041882473TRLO0

16/09/2025

14:26:40

174

218.00

XLON

00041882472TRLO0

16/09/2025

14:25:42

540

218.00

BATE

00041882452TRLO0

16/09/2025

14:10:54

1159

218.00

BATE

00041882172TRLO0

16/09/2025

14:10:54

643

218.00

CHIX

00041882171TRLO0

16/09/2025

14:10:54

747

218.00

XLON

00041882173TRLO0

16/09/2025

13:59:38

480

218.20

XLON

00041881921TRLO0

16/09/2025

13:59:38

547

218.20

BATE

00041881919TRLO0

16/09/2025

13:56:24

269

218.40

XLON

00041881845TRLO0

16/09/2025

13:56:24

153

218.40

XLON

00041881843TRLO0

16/09/2025

13:56:24

548

218.40

BATE

00041881846TRLO0

16/09/2025

13:52:30

747

218.60

XLON

00041881772TRLO0

16/09/2025

13:52:30

595

218.60

BATE

00041881771TRLO0

16/09/2025

13:52:30

277

218.60

TRQX

00041881773TRLO0

16/09/2025

13:51:58

1358

218.80

BATE

00041881752TRLO0

16/09/2025

13:51:58

963

218.80

XLON

00041881751TRLO0

16/09/2025

13:49:42

846

218.20

XLON

00041881711TRLO0

16/09/2025

13:49:42

291

218.20

BATE

00041881710TRLO0

16/09/2025

13:49:42

1167

218.20

XLON

00041881709TRLO0

16/09/2025

13:49:42

550

218.20

BATE

00041881707TRLO0

16/09/2025

13:49:42

1948

218.20

BATE

00041881708TRLO0

16/09/2025

13:49:42

899

218.20

CHIX

00041881706TRLO0

16/09/2025

13:23:06

674

218.40

BATE

00041881047TRLO0

16/09/2025

13:23:06

849

218.40

XLON

00041881042TRLO0

16/09/2025

13:23:01

56

218.60

XLON

00041881041TRLO0

16/09/2025

13:23:01

674

218.60

XLON

00041881040TRLO0

16/09/2025

13:23:01

625

218.60

XLON

00041881039TRLO0

16/09/2025

13:23:01

793

218.60

XLON

00041881038TRLO0

16/09/2025

13:23:01

650

218.40

XLON

00041881037TRLO0

16/09/2025

13:20:56

62

218.80

BATE

00041880996TRLO0

16/09/2025

13:20:56

66

218.80

BATE

00041880997TRLO0

16/09/2025

13:20:56

45

218.80

BATE

00041880998TRLO0

16/09/2025

13:20:56

292

218.80

BATE

00041880999TRLO0

16/09/2025

13:16:55

661

218.60

XLON

00041880921TRLO0

16/09/2025

13:16:55

426

218.60

TRQX

00041880920TRLO0

16/09/2025

13:16:06

17

218.80

BATE

00041880909TRLO0

16/09/2025

13:16:06

2

218.80

BATE

00041880910TRLO0

16/09/2025

13:16:06

541

218.80

BATE

00041880911TRLO0

16/09/2025

13:10:18

590

218.80

BATE

00041880822TRLO0

16/09/2025

13:06:26

296

218.80

BATE

00041880733TRLO0

16/09/2025

13:06:26

6

218.80

BATE

00041880734TRLO0

16/09/2025

13:06:17

865

218.60

CHIX

00041880724TRLO0

16/09/2025

12:56:02

1468

218.80

BATE

00041880445TRLO0

16/09/2025

12:56:02

373

218.80

XLON

00041880444TRLO0

16/09/2025

12:56:02

433

218.80

XLON

00041880443TRLO0

16/09/2025

12:56:02

420

218.80

XLON

00041880442TRLO0

16/09/2025

12:56:02

401

218.80

XLON

00041880441TRLO0

16/09/2025

12:56:02

315

218.80

BATE

00041880438TRLO0

16/09/2025

12:56:02

1342

218.80

BATE

00041880440TRLO0

16/09/2025

12:17:31

854

218.20

XLON

00041879722TRLO0

16/09/2025

12:17:31

799

218.20

BATE

00041879721TRLO0

16/09/2025

12:15:44

349

218.40

XLON

00041879681TRLO0

16/09/2025

12:15:44

188

218.40

XLON

00041879680TRLO0

16/09/2025

12:15:44

276

218.40

XLON

00041879679TRLO0

16/09/2025

12:15:44

1024

218.20

BATE

00041879676TRLO0

16/09/2025

12:15:44

1071

218.20

CHIX

00041879675TRLO0

16/09/2025

12:15:44

324

218.20

TRQX

00041879677TRLO0

16/09/2025

12:10:28

1162

218.40

BATE

00041879491TRLO0

16/09/2025

12:08:26

326

218.00

XLON

00041879440TRLO0

16/09/2025

12:08:26

101

218.00

XLON

00041879439TRLO0

16/09/2025

12:03:36

369

218.00

XLON

00041879371TRLO0

16/09/2025

11:42:23

447

217.80

XLON

00041878778TRLO0

16/09/2025

11:42:23

441

217.80

BATE

00041878777TRLO0

16/09/2025

11:42:22

546

218.00

XLON

00041878773TRLO0

16/09/2025

11:42:22

520

218.00

BATE

00041878772TRLO0

16/09/2025

11:38:28

926

218.20

BATE

00041878679TRLO0

16/09/2025

11:38:28

142

218.20

XLON

00041878678TRLO0

16/09/2025

11:38:28

899

218.20

XLON

00041878677TRLO0

16/09/2025

11:38:28

455

218.20

BATE

00041878675TRLO0

16/09/2025

11:38:28

43

218.20

BATE

00041878676TRLO0

16/09/2025

11:26:10

333

218.20

BATE

00041878485TRLO0

16/09/2025

11:26:10

1325

218.20

BATE

00041878486TRLO0

16/09/2025

11:26:10

640

218.20

BATE

00041878484TRLO0

16/09/2025

11:26:10

720

218.20

XLON

00041878482TRLO0

16/09/2025

11:26:10

720

218.20

BATE

00041878481TRLO0

16/09/2025

11:26:10

264

218.20

TRQX

00041878483TRLO0

16/09/2025

11:26:08

206

218.20

XLON

00041878480TRLO0

16/09/2025

11:26:08

507

218.20

XLON

00041878478TRLO0

16/09/2025

11:26:08

713

218.20

BATE

00041878477TRLO0

16/09/2025

11:18:50

63

218.20

BATE

00041878319TRLO0

16/09/2025

11:18:50

638

218.20

CHIX

00041878318TRLO0

16/09/2025

11:17:08

22

218.20

XLON

00041878290TRLO0

16/09/2025

11:17:00

597

218.20

BATE

00041878289TRLO0

16/09/2025

11:17:00

518

218.20

XLON

00041878288TRLO0

16/09/2025

11:17:00

568

218.20

BATE

00041878287TRLO0

16/09/2025

11:13:56

640

218.00

XLON

00041878223TRLO0

16/09/2025

11:13:56

766

218.00

BATE

00041878222TRLO0

16/09/2025

11:08:15

109

218.00

XLON

00041878108TRLO0

16/09/2025

10:56:20

89

218.00

BATE

00041877811TRLO0

16/09/2025

10:56:18

637

218.20

XLON

00041877810TRLO0

16/09/2025

10:55:56

232

218.40

XLON

00041877778TRLO0

16/09/2025

10:55:56

207

218.40

XLON

00041877777TRLO0

16/09/2025

10:51:24

31

218.20

XLON

00041877658TRLO0

16/09/2025

10:51:24

429

218.20

XLON

00041877657TRLO0

16/09/2025

10:46:17

1

218.00

BATE

00041877567TRLO0

16/09/2025

10:46:13

595

218.20

XLON

00041877566TRLO0

16/09/2025

10:46:13

314

218.20

TRQX

00041877565TRLO0

16/09/2025

10:46:13

683

218.20

BATE

00041877564TRLO0

16/09/2025

10:46:13

1134

218.20

CHIX

00041877562TRLO0

16/09/2025

10:46:13

39

218.20

CHIX

00041877563TRLO0

16/09/2025

10:27:56

601

218.20

BATE

00041876900TRLO0

16/09/2025

10:27:56

512

218.20

XLON

00041876899TRLO0

16/09/2025

10:27:56

82

218.20

BATE

00041876897TRLO0

16/09/2025

10:27:56

547

218.20

BATE

00041876898TRLO0

16/09/2025

10:24:47

187

218.20

XLON

00041876838TRLO0

16/09/2025

10:24:47

532

218.20

XLON

00041876837TRLO0

16/09/2025

10:24:47

9

218.20

XLON

00041876836TRLO0

16/09/2025

10:24:47

712

218.20

XLON

00041876835TRLO0

16/09/2025

10:01:01

361

218.40

XLON

00041876343TRLO0

16/09/2025

10:01:01

413

218.40

BATE

00041876342TRLO0

16/09/2025

09:59:37

8

218.80

TRQX

00041876232TRLO0

16/09/2025

09:59:37

355

218.80

TRQX

00041876233TRLO0

16/09/2025

09:58:25

520

218.80

XLON

00041876183TRLO0

16/09/2025

09:58:09

1027

218.80

TRQX

00041876174TRLO0

16/09/2025

09:57:41

746

218.60

XLON

00041876167TRLO0

16/09/2025

09:57:41

1191

218.60

BATE

00041876166TRLO0

16/09/2025

09:57:38

338

218.80

BATE

00041876164TRLO0

16/09/2025

09:57:38

904

218.80

BATE

00041876165TRLO0

16/09/2025

09:57:38

882

218.80

BATE

00041876163TRLO0

16/09/2025

09:57:38

449

218.80

XLON

00041876162TRLO0

16/09/2025

09:57:38

430

218.80

XLON

00041876160TRLO0

16/09/2025

09:57:38

571

218.80

XLON

00041876159TRLO0

16/09/2025

09:52:57

571

218.80

XLON

00041876058TRLO0

16/09/2025

09:52:45

572

218.80

XLON

00041876056TRLO0

16/09/2025

09:52:45

206

218.80

BATE

00041876054TRLO0

16/09/2025

09:52:45

450

218.80

BATE

00041876055TRLO0

16/09/2025

09:52:42

358

218.80

BATE

00041876050TRLO0

16/09/2025

09:49:59

93

218.80

BATE

00041875973TRLO0

16/09/2025

09:47:01

329

218.60

XLON

00041875879TRLO0

16/09/2025

09:47:01

294

218.60

XLON

00041875878TRLO0

16/09/2025

09:47:01

92

218.60

XLON

00041875877TRLO0

16/09/2025

09:47:01

656

218.40

BATE

00041875876TRLO0

16/09/2025

09:47:01

1057

218.40

CHIX

00041875875TRLO0

16/09/2025

09:26:12

186

218.20

XLON

00041875414TRLO0

16/09/2025

09:12:43

515

218.40

XLON

00041875075TRLO0

16/09/2025

09:12:43

509

218.40

BATE

00041875074TRLO0

16/09/2025

09:12:00

783

218.60

XLON

00041875067TRLO0

16/09/2025

09:12:00

680

218.60

BATE

00041875066TRLO0

16/09/2025

09:11:39

450

218.60

BATE

00041875063TRLO0

16/09/2025

09:09:28

474

218.80

BATE

00041874997TRLO0

16/09/2025

09:09:28

1

218.80

BATE

00041874996TRLO0

16/09/2025

09:07:40

143

218.80

BATE

00041874882TRLO0

16/09/2025

09:07:40

146

218.80

XLON

00041874881TRLO0

16/09/2025

09:07:40

329

218.80

XLON

00041874880TRLO0

16/09/2025

09:03:48

1

218.80

BATE

00041874699TRLO0

16/09/2025

09:03:48

365

218.80

BATE

00041874700TRLO0

16/09/2025

09:02:50

102

218.80

XLON

00041874657TRLO0

16/09/2025

09:02:50

106

218.80

XLON

00041874656TRLO0

16/09/2025

09:02:50

320

218.80

XLON

00041874655TRLO0

16/09/2025

08:59:56

589

218.80

XLON

00041874496TRLO0

16/09/2025

08:59:56

578

218.80

XLON

00041874495TRLO0

16/09/2025

08:59:56

579

218.80

XLON

00041874494TRLO0

16/09/2025

08:59:56

593

218.80

XLON

00041874493TRLO0

16/09/2025

08:59:56

454

218.80

XLON

00041874492TRLO0

16/09/2025

08:59:56

264

218.80

XLON

00041874491TRLO0

16/09/2025

08:59:56

429

218.80

XLON

00041874490TRLO0

16/09/2025

08:59:56

300

218.80

BATE

00041874488TRLO0

16/09/2025

08:59:56

338

218.80

BATE

00041874489TRLO0

16/09/2025

08:58:51

2870

218.80

BATE

00041874456TRLO0

16/09/2025

08:58:51

400

218.60

CHIX

00041874454TRLO0

16/09/2025

08:58:51

605

218.60

CHIX

00041874455TRLO0

16/09/2025

08:58:51

663

218.80

BATE

00041874453TRLO0

16/09/2025

08:58:51

112

218.60

CHIX

00041874452TRLO0

16/09/2025

08:58:08

128

218.80

XLON

00041874424TRLO0

16/09/2025

08:58:08

463

218.80

XLON

00041874423TRLO0

16/09/2025

08:58:08

9

218.80

XLON

00041874422TRLO0

16/09/2025

08:52:06

1

218.20

CHIX

00041874234TRLO0

16/09/2025

08:36:53

361

218.60

BATE

00041873942TRLO0

16/09/2025

08:36:49

368

218.60

BATE

00041873939TRLO0

16/09/2025

08:11:39

381

218.20

BATE

00041873124TRLO0

16/09/2025

08:11:36

672

218.20

CHIX

00041873121TRLO0

16/09/2025

08:11:03

530

218.20

XLON

00041873102TRLO0

16/09/2025

08:09:22

517

218.60

BATE

00041873041TRLO0

16/09/2025

08:09:20

740

218.80

BATE

00041873037TRLO0

16/09/2025

08:09:20

647

218.80

BATE

00041873036TRLO0

16/09/2025

08:08:54

475

219.00

BATE

00041873027TRLO0

16/09/2025

08:08:14

346

219.00

XLON

00041873004TRLO0

16/09/2025

08:08:07

475

219.20

BATE

00041873000TRLO0

16/09/2025

08:08:07

618

219.20

XLON

00041873002TRLO0

16/09/2025

08:08:07

112

219.20

XLON

00041873001TRLO0

16/09/2025

08:07:59

29

219.20

BATE

00041872997TRLO0

16/09/2025

08:05:47

160

218.80

XLON

00041872935TRLO0

16/09/2025

08:05:47

375

218.80

XLON

00041872934TRLO0

16/09/2025

08:05:30

577

218.80

XLON

00041872923TRLO0

16/09/2025

08:05:30

710

218.80

CHIX

00041872922TRLO0


© 2025 PR Newswire
