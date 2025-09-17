EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Rückführung eines eigenen Gesellschafterdarlehens aus China an deutsche Konzernmutter erhöht Liquidität und finanzielle Flexibilität
Durch die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie gelang es NZWL, die Produktions- und Entwicklungspräsenz auszubauen und die Rolle als verlässlicher Partner im globalen Zulieferernetzwerk zu festigen. Die hohe Nähe zum Hauptkunden ermöglichte es, an zentralen Projekten in China mitzuwirken und das Geschäft nachhaltig auf eine breitere Basis zu stellen. Darüber hinaus konnte dank der lokalen Produktion mit Great Wall ein weiterer wichtiger Kunde gewonnen werden. Somit hat sich NZWL als ein anerkannter Partner im chinesischen Automobilmarkt erfolgreich etabliert, der in der Lage ist, die hohen Qualitäts- und Innovationsanforderungen der Kunden zuverlässig zu erfüllen.
Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität bietet NZWL derzeit eine neue 9,875 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zur Zeichnung an. Interessierte Anleger können ihre Kaufanträge bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) über eine Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir abgeben.
Darüber hinaus findet bis zum 13. Oktober 2025 (18 Uhr) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) als auch an die Inhaber der 6,0 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) richtet.
Vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) erfolgt durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten und gebilligten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/ir einsehbar sind. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die zuständige Behörde sollte dabei nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand des Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
