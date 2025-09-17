EQS-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Rückführung eines eigenen Gesellschafterdarlehens aus China an deutsche Konzernmutter erhöht Liquidität und finanzielle Flexibilität



Leipzig, 17. September 2025 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten für die Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, gibt bekannt, dass ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 6,0 Mio. Euro vollständig aus China an die deutsche Konzernmutter zurückgeführt wurde. Dieser Schritt stärkt die Liquidität der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH zusätzlich und erhöht die finanzielle Flexibilität der Konzernmutter für weitere Wachstumsinvestitionen und die Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen. Die Rückführung des Gesellschafterdarlehens ist zugleich Ausdruck einer erfolgreichen, langfristig angelegten Finanzstrategie. Bereits bei den ursprünglichen Darlehensvergaben handelte NZWL weitsichtig, um die Expansion nach China auf Basis mehrjähriger Aufträge und einer langfristig vereinbarten strategischen Zusammenarbeit mit dem Hauptkunden zu realisieren. Das Ergebnis war der erfolgreiche Auf- und Ausbau eines Produktionsstandorts in Tianjin als Duplikat der bewährten Großserienproduktion in Leipzig. Durch die erfolgreiche Umsetzung dieser Strategie gelang es NZWL, die Produktions- und Entwicklungspräsenz auszubauen und die Rolle als verlässlicher Partner im globalen Zulieferernetzwerk zu festigen. Die hohe Nähe zum Hauptkunden ermöglichte es, an zentralen Projekten in China mitzuwirken und das Geschäft nachhaltig auf eine breitere Basis zu stellen. Darüber hinaus konnte dank der lokalen Produktion mit Great Wall ein weiterer wichtiger Kunde gewonnen werden. Somit hat sich NZWL als ein anerkannter Partner im chinesischen Automobilmarkt erfolgreich etabliert, der in der Lage ist, die hohen Qualitäts- und Innovationsanforderungen der Kunden zuverlässig zu erfüllen. Zur Finanzierung weiterer Wachstumsinvestitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität bietet NZWL derzeit eine neue 9,875 % Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A4DFSF4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zur Zeichnung an. Interessierte Anleger können ihre Kaufanträge bis zum 14. Oktober 2025 (12 Uhr) über eine Online-Zeichnungsstrecke unter www.nzwl.de/ir abgeben. Darüber hinaus findet bis zum 13. Oktober 2025 (18 Uhr) ein öffentliches Umtauschangebot statt, das sich sowohl an die Inhaber der 6,5 % Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN: DE000A255DF3) als auch an die Inhaber der 6,0 % Schuldverschreibungen 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) richtet. Vom 29. September 2025 bis zum 17. Oktober 2025 (12 Uhr) erfolgt durch die Quirin Privatbank AG und M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunners eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet. Eckdaten der Anleihe 2025/2030 Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Emissionsvolumen Bis zu 15 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A4DFSF4 / A4DFSF Kupon 9,875 % p.a. Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Umtauschprämie 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2019/2025

20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2021/2026 Umtauschfrist 15. September 2025 bis 13. Oktober 2025 (18 Uhr) Zeichnungsfrist 15. September 2025 bis 14. Oktober 2025 (12 Uhr): Zeichnung über www.nzwl.de/ir Valuta 21. Oktober 2025 Laufzeit 5 Jahre: 21. Oktober 2025 bis 21. Oktober 2030 (ausschließlich) Zinszahlung Jährlich, nachträglich am 21. Oktober eines jeden Jahres (erstmals 2026) Rückzahlungstermin 21. Oktober 2030 Rückzahlungspreis 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 21. Oktober 2028 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 21. Oktober 2029 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs

Verschuldungsbegrenzung: Net financial debt/EBITDA < 6,5

Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme

Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten

Kontrollwechsel

Drittverzug

Positivverpflichtung

Transparenzverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Voraussichtlich ab 21. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Joint Bookrunners Quirin Privatbank AG, M.M.Warburg & CO



Kontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

Tel.: +49 (0)89 8896906 25

E-Mail: nzwl@linkmarketservices.eu



