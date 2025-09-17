München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Oklo (ISIN US02156V1098/ WKN A3CUTU) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die Marschrichtung der USA in der Energiefrage und der politische Wille zur Unterstützung der Kernkraft seien eindeutig. Insbesondere mit Blick auf die angestrebte Spitzenrolle in der Künstlichen Intelligenz (KI) erscheine dies nur folgerichtig. Bereits am 21. Januar 2025 habe US-Präsident Donald Trump die Gründung von "Stargate", einem 500 Millionen US-Dollar-Joint-Venture der Unternehmen OpenAI, SoftBank und Oracle verkündet. Ziel sei der Ausbau der KI- und Digitalinfrastruktur in den USA. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de