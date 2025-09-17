Mitteilung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:

Rückführung eines eigenen Gesellschafterdarlehens aus China an deutsche Konzernmutter erhöht Liquidität und finanzielle Flexibilität

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für alle Antriebsarten für die Automobilindustrie sowie für alle Fahrzeugtypen bis zum Lkw, gibt bekannt, dass ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 6,0 Mio. Euro vollständig aus China an die deutsche Konzernmutter zurückgeführt wurde. Dieser Schritt stärkt die Liquidität der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH zusätzlich und erhöht die finanzielle Flexibilität der Konzernmutter für weitere Wachstumsinvestitionen und die Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen. Die Rückführung des Gesellschafterdarlehens ist zugleich Ausdruck einer erfolgreichen, langfristig angelegten Finanzstrategie. Bereits bei den ursprünglichen Darlehensvergaben handelte NZWL weitsichtig, um die Expansion nach China auf Basis mehrjähriger Aufträge ...

