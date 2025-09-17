Zürich - ABB Robotics hat in das kalifornische Unternehmen LandingAI investiert, um Vision-KI in der Robotik einer breiteren Nutzergruppe zugänglich zu machen. Im Zuge der Zusammenarbeit werden Vision-KI-Anwendungen von LandingAI, darunter LandingLensTM, in die bestehende Software-Suite von ABB Robotics integriert. Die Zusammenarbeit markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu voll autonomen und vielseitig einsetzbaren Robotern. «Die Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
