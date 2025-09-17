Schaeffler | Forvia | Denso - meine Top 10 der Automobilzulieferer
|5,785
|5,795
|13:10
|5,790
|5,800
|13:10
Zeit | Aktuelle Nachrichten
|12:54
|Schaeffler | Forvia | Denso - meine Top 10 der Automobilzulieferer
|Schaeffler | Forvia | Denso - meine Top 10 der Automobilzuliefere
|08:26
|Aktie von Denso läuft heute schlechter (12,20 €)
|Die Aktie von Denso notiert heute leichter. Das Wertpapier kostete zuletzt 12,20 Euro. Am Aktienmarkt liegt der Anteilsschein von Denso derzeit im Minus. Die Aktie verbilligte sich um 49 Cent. Zuletzt...
|Fr
|Denso Unveils Anti-Corrosion System for Marine Structures
|10.09.
|Denso-Aktie unter Druck: Kurs fällt um 5,48 Prozent (12,24 €)
|Die Aktie von Denso zählt heute zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Der Kurs des Papiers sackt kräftig ab. Kein guter Tag bislang für Inhaber von Denso: Das Wertpapier weist aktuell einen Abschlag...
|09.09.
|Denso-Aktie läuft heute schlechter (12,515 €)
|An der Börse notiert der Anteilsschein von Denso gegenwärtig ein wenig leichter. Das Wertpapier notiert zur Stunde bei 12,52 Euro. Ein Preisabschlag in Höhe von 47 Cent müssen derzeit die Aktionäre...
|12:54
|09:18
|Forvia successfully prices USD500 Million of senior notes due 2033 and further diversifies its investor base
|NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1993, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT")) OR...
|04.09.
|FORVIA: Total number of voting rights and shares forming the share capital
|04.09.
|FORVIA Successfully Prices 5.5-Year Eur 600 Million Senior Notes Due 2031
|NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY U.S. PERSON (AS DEFINED IN REGULATION S OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1993, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT")) OR...
|03.09.
|FORVIA HELLA und Tau Motors kooperieren bei Entwicklung fortschrittlicher Ladelösungen
|12:54
|12:18
|DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'
|FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers von 4,00 auf 4,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen....
|12:13
|Schaeffler Aktie: BRUTALE PROGNOSE zwingt Anleger zum Handeln. So sollten Sie HEUTE reagieren!
|12:03
|EQS-DD: Schaeffler AG: Dr. Astrid Fontaine, Kauf
|Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
17.09.2025 / 11:56...
|11:42
|UBS stuft Schaeffler auf 'Neutral'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4,20 Euro belassen. Der mittelfristige...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|DENSO CORPORATION
|12,255
|-1,61 %
|FORVIA SE
|11,590
|+3,53 %
|SCHAEFFLER AG
|5,765
|+3,50 %