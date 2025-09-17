EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Marinomed Biotech AG veröffentlicht Finanzkennzahlen für erstes Halbjahr 2025



17.09.2025 / 13:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Marinomed Biotech AG veröffentlicht Finanzkennzahlen für erstes Halbjahr 2025 Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2025 bei EUR 7,2 Mio. (H1 2024: EUR 2,4 Mio.)

im ersten Halbjahr 2025 bei EUR (H1 2024: EUR 2,4 Mio.) EBIT bei EUR 21,0 Mio. , geprägt durch den Sanierungsgewinn

bei EUR , geprägt durch den Sanierungsgewinn Finanzierung durch die letzten Kapitalmaßnahmen gesichert Korneuburg, Österreich, 17. September, 2025 - Die Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) hat sowohl Umsatz als auch das Ergebnis im Halbjahr 2025 deutlich gesteigert.

Die Umsatzerlöse beliefen sich auf EUR 7,2 Mio. (H1 2024: EUR 2,4 Mio.). Das Betriebsergebnis (EBIT) lag bei EUR 21,0 Mio. (H1 2024: EUR -3,2 Mio.), maßgeblich beeinflusst durch sonstige betriebliche Erträge in Höhe von EUR 19,3 Mio., in denen ein Sanierungsgewinn von EUR 18,9 Mio. enthalten ist. Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit war mit -0,2 Mio. EUR leicht negativ. Die liquiden Mittel zum 30.06.2025 betrugen EUR 1,5 Mio. nach EUR 0,9 Mio. im Vorjahr. Die Bilanzsumme reduzierte sich auf EUR 7,6 Mio. (31.12.2024: EUR 8,2 Mio.). "Der Verkauf des Carragelose-Geschäfts hat unsere finanzielle Basis deutlich gestärkt. Wir sehen dies als wichtigen Zwischenschritt, um unsere Pipeline mit Marinosolv-Projekten weiter voranzubringen und die Grundlage für nachhaltiges Wachstum zu legen. Mit der angestrebten Zulassung für Budesolv haben wir in den vergangenen Monaten operativ große Fortschritte gemacht. Wir sind auf einem sehr guten Weg. Unsere operativen Fortschritte sind auch in der Entwicklung unserer Kennzahlen ersichtlich-der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit nunmehr nur noch leicht negativ. Durch die kürzlich veröffentlichten Kapitalmaßnahmen haben wir unseren finanziellen Spielraum zusätzlich gestärkt.", fügte Gabriele Ram, CFO von Marinomed, hinzu. "Die geplante Wandelanleihe in der Höhe von EUR 2,5 Mio, sowie die gestern bekannt gegebene Kapitalerhöhung in der Höhe von EUR 1,1 Mio stärken nicht nur unsere Verhandlungsposition gegenüber potenziellen Lizenzpartnern für unsere Entwicklungsprojekte Budesolv und Tacrosolv, sondern ermöglichen uns auch operativ schneller voranzukommen. Die aktuelle Finanzplanung von Marinomed sieht keine weiteren Kapitalmaßnahmen vor", so Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. " Ausgewählte vorläufige Finanzkennzahlen zu H1 2025

Alle Angaben in T € H1 2025 H1 2024 Umsatzerlöse 7.178,1 2.418,7 Betriebsergebnis (EBIT) 20.971,8 -3.182,4 F&E Aufwendungen -1.400,0 -2.386,9 Cashflow aus Betriebstätigkeit -214,5 -1.828,9

Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte auf Basis seiner Marinosolv®-Plattform. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert an der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com . Rückfragehinweis: Marinomed Biotech AG

PR: Luca Horinek

IR.: Tobias Meister

T: +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

E-Mail: ir@marinomed.com

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.



17.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group. www.eqs.com



