Mittwoch, 17.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
WKN: SHA010 | ISIN: DE000SHA0100 | Ticker-Symbol: SHA0
Xetra
17.09.25 | 16:45
5,960 Euro
+7,00 % +0,390
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
1-Jahres-Chart
SCHAEFFLER AG Chart 1 Jahr
Markus Weingran
17.09.2025 15:27 Uhr
263 Leser
wO Börsenlounge: Schaeffler | Forvia | Denso - meine Top 10 Automobilzulieferer

Während Automobilhersteller oft in langfristigen Zyklen denken, müssen Zulieferer flexibel auf die sich ständig ändernden Anforderungen der OEMs reagieren. Sie profitieren von mehreren Trends: Hier sind meine Top 10!Die Automobilindustrie ist im Wandel, und während die Schlagzeilen oft den großen Autoherstellern gehören, sind es die Zulieferer, die die eigentlichen Technologieführer sind. Sie entwickeln die Innovationen, die unsere Fahrzeuge sicherer, sauberer und intelligenter machen. Doch welche Unternehmen profitieren am meisten von diesem Wandel? Heute tauchen wir ein in die Welt der Automobilzulieferer und werfen einen genauen Blick auf zehn Aktien, die man kennen sollte. Von den …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
