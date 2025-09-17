Während Frankreichs Kreditwürdigkeit zuletzt unter Druck geraten ist, setzt die Ratingagentur Moody's ein überraschend positives Signal für den Versicherungsgiganten AXA. Nur wenige Tage nach dem Fitch-Downgrade der Republik von AA- auf A+ hat Moody's die Bonität von AXA angehoben.Moody's stufte AXAs Senior-Unsecured-Debt-Rating von A1 auf Aa3 hoch. Zugleich wurde das Insurer Financial Strength Rating (IFSR) auf Aa2 mit stabilem Ausblick angehobenDie Analysten begründeten den Schritt mit der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
