Am morgigen Donnerstag, dem 18. September 2025, startet die Automotive-Sparte von Continental unter dem Namen Aumovio eigenständig an der Frankfurter Börse. Ein ungewöhnliches Ereignis begleitet diesen Börsengang: Der DAX wird für einen Tag auf 41 Werte aufgestockt, wie die Deutsche Börse-Tochter ISS STOXX Ltd. mitteilte. Doch ist die Aumovio-Aktie ein Kauf? Hinter Aumovio steckt die abgespaltene Automotive-Sparte von Continental. Das Portfolio des Automobilzulieferers umfasst Bremsen, Fahrwerke, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
