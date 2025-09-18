Das Instrument AMV0 DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 18.09.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG DAX1, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument AMV0 DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. EQUITY has its first trading date on 18.09.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG DAX1, SettlCurr EUR, CCP Y



Das Instrument DGR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 18.09.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument DGR DE0005533400 DT.GRUNDST.AUKT.AG EQUITY has its first trading date on 18.09.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y





© 2025 Xetra Newsboard