Die gestrige Meldung der UniCredit zur Aufstockung bei der Commerzbank sorgt im Nachhinein für Verwirrung. Denn der Anteil hat sich scheinbar nicht verändert, da es keine Pflichtmitteilung dazu gab. Auf einer Branchenkonferenz äußerte sich nun auch Commerzbank-CEO Bettina Orlopp."Wir befinden uns in einer Situation, in der wir nun die vollständige Kontrolle über unsere 29 Prozent physischen Anteile an der Commerzbank haben. Diese 29 Prozent werden konsolidiert", sagte UniCredit-Chef Andrea Orcel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
