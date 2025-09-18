Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 896516 | ISIN: GB0003452173 | Ticker-Symbol: FGR
Frankfurt
18.09.25 | 08:04
2,520 Euro
+0,56 % +0,014
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
FIRSTGROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIRSTGROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,4722,67808:33
2,5282,56608:33
PR Newswire
18.09.2025 08:06 Uhr
43 Leser
Artikel bewerten:
(0)

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, September 18

FirstGroup plc

Transaction in own shares

FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.

Date of Purchase

17 September 2025

Number of ordinary shares purchased

125,940

Weighted average price paid (p)

218.70

Highest price paid (p)

220.00

Lowest price paid (p)

217.40

Following the above purchase, FirstGroup holds 186,660,951 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 564,034,064.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.

The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 17 September 2025 is 564,034,064. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.

Contacts at FirstGroup

Marianna Bowes, Head of Investor Relations

David Blizzard, Company Secretary

companysecretariat@firstgroup.co.uk

Tel: +44 (0) 20 7725 3354

Transaction details

Issuer name: FirstGroup PLC

LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93

ISIN: GB0003452173

Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares

Intermediary name: Panmure Liberum Limited

Intermediary Code: PMURGB3L

Timezone: BST

Currency: GBp

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:

Aggregate information:

Platform

Daily weighted average price of shares acquired (GBp)

Daily total volume (in number of shares)

XLON

218.69

59,743

BATE

218.73

47,715

CHIX

218.69

13,501

TRQX

218.62

4,981

Individual Transactions

17/09/2025

15:15:58

399

220

XLON

00041901214TRLO0

17/09/2025

14:21:35

465

219.6

XLON

00041898778TRLO0

17/09/2025

14:21:36

670

219.6

CHIX

00041898779TRLO0

17/09/2025

15:16:54

837

219.6

BATE

00041901291TRLO0

17/09/2025

15:16:54

723

219.6

CHIX

00041901292TRLO0

17/09/2025

15:16:54

1670

219.6

XLON

00041901293TRLO0

17/09/2025

15:16:54

593

219.6

XLON

00041901294TRLO0

17/09/2025

15:22:21

119

219.6

BATE

00041901486TRLO0

17/09/2025

15:22:21

663

219.6

BATE

00041901487TRLO0

17/09/2025

15:22:21

449

219.6

BATE

00041901488TRLO0

17/09/2025

14:22:24

1028

219.4

BATE

00041898791TRLO0

17/09/2025

14:22:24

274

219.4

XLON

00041898792TRLO0

17/09/2025

14:22:24

931

219.4

XLON

00041898793TRLO0

17/09/2025

14:26:38

696

219.4

BATE

00041898880TRLO0

17/09/2025

14:26:38

797

219.4

XLON

00041898881TRLO0

17/09/2025

14:27:47

700

219.4

BATE

00041898906TRLO0

17/09/2025

14:27:47

794

219.4

XLON

00041898907TRLO0

17/09/2025

14:29:08

422

219.4

TRQX

00041898931TRLO0

17/09/2025

14:39:35

712

219.4

CHIX

00041899543TRLO0

17/09/2025

14:39:35

560

219.4

BATE

00041899544TRLO0

17/09/2025

14:39:35

658

219.4

XLON

00041899545TRLO0

17/09/2025

14:53:27

702

219.4

BATE

00041900183TRLO0

17/09/2025

14:53:27

717

219.4

BATE

00041900184TRLO0

17/09/2025

14:57:36

340

219.4

XLON

00041900304TRLO0

17/09/2025

14:57:36

42

219.4

XLON

00041900305TRLO0

17/09/2025

14:59:32

372

219.4

XLON

00041900397TRLO0

17/09/2025

14:59:32

42

219.4

XLON

00041900398TRLO0

17/09/2025

15:13:04

326

219.4

XLON

00041901062TRLO0

17/09/2025

15:13:04

322

219.4

XLON

00041901063TRLO0

17/09/2025

15:22:21

771

219.4

BATE

00041901482TRLO0

17/09/2025

15:22:21

112

219.4

BATE

00041901483TRLO0

17/09/2025

15:22:21

336

219.4

TRQX

00041901484TRLO0

17/09/2025

15:22:21

783

219.4

XLON

00041901485TRLO0

17/09/2025

15:22:21

501

219.4

BATE

00041901489TRLO0

17/09/2025

15:22:42

366

219.4

XLON

00041901491TRLO0

17/09/2025

15:22:42

200

219.4

XLON

00041901492TRLO0

17/09/2025

15:24:12

563

219.4

BATE

00041901534TRLO0

17/09/2025

14:30:23

378

219.2

XLON

00041899052TRLO0

17/09/2025

14:30:25

406

219.2

XLON

00041899054TRLO0

17/09/2025

14:33:16

619

219.2

BATE

00041899246TRLO0

17/09/2025

14:33:16

504

219.2

XLON

00041899247TRLO0

17/09/2025

14:40:44

100

219.2

BATE

00041899603TRLO0

17/09/2025

14:48:56

1511

219.2

XLON

00041900018TRLO0

17/09/2025

14:48:57

136

219.2

BATE

00041900024TRLO0

17/09/2025

14:51:15

173

219.2

BATE

00041900107TRLO0

17/09/2025

15:00:11

1403

219.2

BATE

00041900509TRLO0

17/09/2025

15:00:11

847

219.2

CHIX

00041900510TRLO0

17/09/2025

15:00:11

542

219.2

TRQX

00041900511TRLO0

17/09/2025

15:00:11

1515

219.2

XLON

00041900512TRLO0

17/09/2025

15:00:11

621

219.2

XLON

00041900513TRLO0

17/09/2025

15:30:22

887

219.2

BATE

00041901688TRLO0

17/09/2025

15:30:22

883

219.2

XLON

00041901689TRLO0

17/09/2025

15:30:22

651

219.2

BATE

00041901690TRLO0

17/09/2025

15:30:22

361

219.2

XLON

00041901692TRLO0

17/09/2025

15:30:22

290

219.2

XLON

00041901693TRLO0

17/09/2025

11:25:54

446

219

XLON

00041893913TRLO0

17/09/2025

11:31:42

380

219

XLON

00041894034TRLO0

17/09/2025

11:31:42

134

219

XLON

00041894035TRLO0

17/09/2025

13:19:00

19

219

XLON

00041896766TRLO0

17/09/2025

13:19:00

508

219

XLON

00041896767TRLO0

17/09/2025

13:19:00

1000

219

XLON

00041896768TRLO0

17/09/2025

13:19:00

199

219

CHIX

00041896769TRLO0

17/09/2025

13:19:00

311

219

XLON

00041896770TRLO0

17/09/2025

13:19:00

138

219

CHIX

00041896771TRLO0

17/09/2025

13:19:00

689

219

CHIX

00041896772TRLO0

17/09/2025

13:19:00

592

219

XLON

00041896773TRLO0

17/09/2025

13:20:01

834

219

BATE

00041896790TRLO0

17/09/2025

13:20:01

394

219

XLON

00041896791TRLO0

17/09/2025

13:30:24

177

219

BATE

00041897102TRLO0

17/09/2025

13:32:02

347

219

XLON

00041897174TRLO0

17/09/2025

13:32:02

51

219

BATE

00041897175TRLO0

17/09/2025

13:35:33

169

219

BATE

00041897380TRLO0

17/09/2025

13:36:16

874

219

XLON

00041897397TRLO0

17/09/2025

13:39:38

560

219

BATE

00041897569TRLO0

17/09/2025

13:39:38

623

219

XLON

00041897570TRLO0

17/09/2025

13:39:38

17

219

TRQX

00041897571TRLO0

17/09/2025

13:41:41

752

219

BATE

00041897614TRLO0

17/09/2025

13:41:41

590

219

TRQX

00041897615TRLO0

17/09/2025

13:41:41

541

219

XLON

00041897616TRLO0

17/09/2025

13:55:16

7

219

CHIX

00041898088TRLO0

17/09/2025

13:55:17

622

219

BATE

00041898089TRLO0

17/09/2025

13:55:17

284

219

XLON

00041898090TRLO0

17/09/2025

13:55:17

832

219

CHIX

00041898091TRLO0

17/09/2025

13:55:17

439

219

XLON

00041898092TRLO0

17/09/2025

13:58:38

506

219

BATE

00041898168TRLO0

17/09/2025

14:00:29

1086

219

BATE

00041898208TRLO0

17/09/2025

14:00:29

281

219

XLON

00041898209TRLO0

17/09/2025

14:00:30

305

219

XLON

00041898210TRLO0

17/09/2025

14:06:58

848

219

BATE

00041898373TRLO0

17/09/2025

15:31:02

641

219

CHIX

00041901724TRLO0

17/09/2025

15:33:09

417

219

XLON

00041901777TRLO0

17/09/2025

15:37:10

178

219

BATE

00041901882TRLO0

17/09/2025

15:37:10

408

219

BATE

00041901883TRLO0

17/09/2025

15:37:10

843

219

XLON

00041901884TRLO0

17/09/2025

16:14:36

719

219

XLON

00041903222TRLO0

17/09/2025

12:21:08

572

218.8

BATE

00041895071TRLO0

17/09/2025

12:21:08

1090

218.8

CHIX

00041895072TRLO0

17/09/2025

12:21:08

508

218.8

TRQX

00041895073TRLO0

17/09/2025

12:21:08

746

218.8

BATE

00041895074TRLO0

17/09/2025

12:30:03

671

218.8

BATE

00041895359TRLO0

17/09/2025

12:30:03

94

218.8

BATE

00041895360TRLO0

17/09/2025

12:30:03

545

218.8

BATE

00041895361TRLO0

17/09/2025

12:30:03

123

218.8

BATE

00041895363TRLO0

17/09/2025

12:30:03

202

218.8

BATE

00041895364TRLO0

17/09/2025

12:30:03

213

218.8

BATE

00041895365TRLO0

17/09/2025

12:30:03

2448

218.8

BATE

00041895366TRLO0

17/09/2025

12:36:28

372

218.8

BATE

00041895646TRLO0

17/09/2025

12:43:14

90

218.8

BATE

00041895853TRLO0

17/09/2025

12:43:14

325

218.8

BATE

00041895854TRLO0

17/09/2025

12:43:16

589

218.8

XLON

00041895855TRLO0

17/09/2025

12:43:18

140

218.8

XLON

00041895859TRLO0

17/09/2025

12:43:18

1378

218.8

XLON

00041895860TRLO0

17/09/2025

12:45:13

1447

218.8

XLON

00041895912TRLO0

17/09/2025

12:49:11

912

218.8

BATE

00041896011TRLO0

17/09/2025

12:49:11

578

218.8

XLON

00041896012TRLO0

17/09/2025

12:49:26

704

218.8

BATE

00041896020TRLO0

17/09/2025

13:45:48

171

218.8

BATE

00041897744TRLO0

17/09/2025

13:48:31

12

218.8

XLON

00041897830TRLO0

17/09/2025

13:48:31

737

218.8

XLON

00041897831TRLO0

17/09/2025

13:51:33

20

218.8

BATE

00041897931TRLO0

17/09/2025

15:41:55

334

218.8

BATE

00041902113TRLO0

17/09/2025

15:41:55

597

218.8

XLON

00041902114TRLO0

17/09/2025

15:52:05

955

218.8

CHIX

00041902471TRLO0

17/09/2025

15:52:05

486

218.8

TRQX

00041902472TRLO0

17/09/2025

15:52:05

1615

218.8

XLON

00041902473TRLO0

17/09/2025

15:52:05

1567

218.8

BATE

00041902474TRLO0

17/09/2025

15:53:01

637

218.8

CHIX

00041902502TRLO0

17/09/2025

15:53:01

227

218.8

TRQX

00041902503TRLO0

17/09/2025

15:53:01

3

218.8

CHIX

00041902504TRLO0

17/09/2025

16:14:40

894

218.8

BATE

00041903233TRLO0

17/09/2025

16:14:40

1619

218.8

XLON

00041903234TRLO0

17/09/2025

11:18:54

16

218.6

XLON

00041893811TRLO0

17/09/2025

11:18:54

360

218.6

XLON

00041893812TRLO0

17/09/2025

11:18:54

368

218.6

XLON

00041893813TRLO0

17/09/2025

11:53:35

1027

218.6

CHIX

00041894417TRLO0

17/09/2025

11:53:35

295

218.6

BATE

00041894418TRLO0

17/09/2025

11:53:35

419

218.6

BATE

00041894419TRLO0

17/09/2025

11:53:35

101

218.6

XLON

00041894420TRLO0

17/09/2025

11:53:35

706

218.6

XLON

00041894421TRLO0

17/09/2025

11:54:00

280

218.6

XLON

00041894429TRLO0

17/09/2025

11:54:00

371

218.6

XLON

00041894430TRLO0

17/09/2025

11:54:27

34

218.6

XLON

00041894435TRLO0

17/09/2025

11:54:54

202

218.6

CHIX

00041894440TRLO0

17/09/2025

11:54:54

80

218.6

XLON

00041894441TRLO0

17/09/2025

11:54:58

34

218.6

XLON

00041894444TRLO0

17/09/2025

11:54:58

2

218.6

XLON

00041894445TRLO0

17/09/2025

11:55:00

528

218.6

XLON

00041894446TRLO0

17/09/2025

11:55:00

34

218.6

XLON

00041894447TRLO0

17/09/2025

12:02:17

270

218.6

BATE

00041894641TRLO0

17/09/2025

12:02:42

45

218.6

BATE

00041894644TRLO0

17/09/2025

12:17:52

108

218.6

BATE

00041894909TRLO0

17/09/2025

12:30:03

729

218.6

BATE

00041895355TRLO0

17/09/2025

12:30:03

511

218.6

XLON

00041895356TRLO0

17/09/2025

12:46:21

251

218.6

BATE

00041895947TRLO0

17/09/2025

12:47:01

618

218.6

XLON

00041895961TRLO0

17/09/2025

15:52:32

173

218.6

BATE

00041902487TRLO0

17/09/2025

15:53:01

249

218.6

XLON

00041902501TRLO0

17/09/2025

15:55:02

176

218.6

BATE

00041902569TRLO0

17/09/2025

15:55:50

1037

218.6

XLON

00041902590TRLO0

17/09/2025

15:55:50

856

218.6

BATE

00041902591TRLO0

17/09/2025

15:57:53

121

218.6

BATE

00041902643TRLO0

17/09/2025

16:00:28

130

218.6

BATE

00041902777TRLO0

17/09/2025

16:01:18

702

218.6

BATE

00041902822TRLO0

17/09/2025

16:01:18

951

218.6

XLON

00041902823TRLO0

17/09/2025

16:01:41

345

218.6

XLON

00041902839TRLO0

17/09/2025

16:03:03

134

218.6

BATE

00041902894TRLO0

17/09/2025

16:05:48

177

218.6

BATE

00041902981TRLO0

17/09/2025

16:12:27

1003

218.6

BATE

00041903157TRLO0

17/09/2025

16:19:14

333

218.6

BATE

00041903569TRLO0

17/09/2025

08:51:13

928

218.4

CHIX

00041890100TRLO0

17/09/2025

08:51:13

475

218.4

BATE

00041890101TRLO0

17/09/2025

08:51:13

499

218.4

XLON

00041890102TRLO0

17/09/2025

08:52:02

43

218.4

BATE

00041890110TRLO0

17/09/2025

08:52:02

1579

218.4

BATE

00041890111TRLO0

17/09/2025

11:18:00

603

218.4

XLON

00041893785TRLO0

17/09/2025

11:18:00

360

218.4

XLON

00041893786TRLO0

17/09/2025

11:18:00

1262

218.4

XLON

00041893787TRLO0

17/09/2025

12:30:03

357

218.4

XLON

00041895357TRLO0

17/09/2025

08:12:01

467

218.2

XLON

00041889161TRLO0

17/09/2025

08:12:01

117

218.2

XLON

00041889162TRLO0

17/09/2025

08:13:01

75

218.2

BATE

00041889178TRLO0

17/09/2025

08:13:16

96

218.2

CHIX

00041889184TRLO0

17/09/2025

08:13:27

16

218.2

CHIX

00041889190TRLO0

17/09/2025

08:13:27

872

218.2

CHIX

00041889191TRLO0

17/09/2025

08:15:59

654

218.2

XLON

00041889266TRLO0

17/09/2025

08:15:59

475

218.2

BATE

00041889267TRLO0

17/09/2025

08:19:19

32

218.2

BATE

00041889322TRLO0

17/09/2025

08:19:19

1608

218.2

BATE

00041889323TRLO0

17/09/2025

08:52:01

22

218.2

XLON

00041890105TRLO0

17/09/2025

08:52:02

177

218.2

TRQX

00041890106TRLO0

17/09/2025

08:52:02

118

218.2

TRQX

00041890107TRLO0

17/09/2025

08:52:02

476

218.2

XLON

00041890108TRLO0

17/09/2025

08:52:16

247

218.2

XLON

00041890117TRLO0

17/09/2025

08:52:16

255

218.2

XLON

00041890118TRLO0

17/09/2025

08:19:19

475

218

BATE

00041889318TRLO0

17/09/2025

08:19:19

770

218

XLON

00041889319TRLO0

17/09/2025

08:19:19

568

218

TRQX

00041889320TRLO0

17/09/2025

08:19:19

599

218

XLON

00041889321TRLO0

17/09/2025

08:19:19

510

218

BATE

00041889324TRLO0

17/09/2025

08:52:02

30

218

BATE

00041890109TRLO0

17/09/2025

08:52:16

14

218

BATE

00041890114TRLO0

17/09/2025

08:52:16

165

218

BATE

00041890115TRLO0

17/09/2025

08:52:16

495

218

XLON

00041890116TRLO0

17/09/2025

08:56:52

673

218

BATE

00041890182TRLO0

17/09/2025

08:56:52

541

218

XLON

00041890183TRLO0

17/09/2025

09:19:59

906

218

XLON

00041890764TRLO0

17/09/2025

09:19:59

907

218

BATE

00041890765TRLO0

17/09/2025

09:20:02

961

218

XLON

00041890774TRLO0

17/09/2025

09:20:02

370

218

XLON

00041890776TRLO0

17/09/2025

09:20:02

877

218

XLON

00041890777TRLO0

17/09/2025

11:00:47

613

218

XLON

00041893441TRLO0

17/09/2025

11:00:47

217

218

TRQX

00041893442TRLO0

17/09/2025

11:00:47

34

218

TRQX

00041893443TRLO0

17/09/2025

11:00:47

60

218

TRQX

00041893444TRLO0

17/09/2025

08:03:52

663

217.8

XLON

00041888881TRLO0

17/09/2025

08:07:44

169

217.8

XLON

00041889041TRLO0

17/09/2025

08:07:44

169

217.8

XLON

00041889042TRLO0

17/09/2025

08:07:44

189

217.8

XLON

00041889043TRLO0

17/09/2025

09:20:02

590

217.8

BATE

00041890778TRLO0

17/09/2025

09:20:02

724

217.8

XLON

00041890779TRLO0

17/09/2025

09:36:40

415

217.8

BATE

00041891175TRLO0

17/09/2025

10:11:35

369

217.8

BATE

00041892077TRLO0

17/09/2025

10:16:18

357

217.8

BATE

00041892174TRLO0

17/09/2025

10:48:44

516

217.8

XLON

00041893162TRLO0

17/09/2025

08:09:34

400

217.6

CHIX

00041889125TRLO0

17/09/2025

09:27:31

238

217.6

XLON

00041890921TRLO0

17/09/2025

09:27:32

224

217.6

XLON

00041890923TRLO0

17/09/2025

09:41:56

987

217.6

BATE

00041891354TRLO0

17/09/2025

09:41:56

190

217.6

CHIX

00041891355TRLO0

17/09/2025

09:41:56

846

217.6

CHIX

00041891356TRLO0

17/09/2025

09:41:56

228

217.6

TRQX

00041891357TRLO0

17/09/2025

09:41:56

637

217.6

XLON

00041891358TRLO0

17/09/2025

09:41:56

199

217.6

TRQX

00041891359TRLO0

17/09/2025

09:41:56

165

217.6

XLON

00041891360TRLO0

17/09/2025

09:41:56

749

217.6

XLON

00041891361TRLO0

17/09/2025

10:04:42

386

217.6

XLON

00041891917TRLO0

17/09/2025

10:09:32

81

217.6

XLON

00041892028TRLO0

17/09/2025

10:09:32

328

217.6

XLON

00041892029TRLO0

17/09/2025

10:09:32

74

217.6

XLON

00041892030TRLO0

17/09/2025

10:17:01

781

217.6

CHIX

00041892188TRLO0

17/09/2025

10:17:01

749

217.6

BATE

00041892189TRLO0

17/09/2025

10:17:01

631

217.6

XLON

00041892190TRLO0

17/09/2025

10:17:01

252

217.6

TRQX

00041892191TRLO0

17/09/2025

10:17:01

575

217.6

BATE

00041892192TRLO0

17/09/2025

10:17:04

497

217.6

XLON

00041892193TRLO0

17/09/2025

09:42:06

1

217.4

BATE

00041891366TRLO0

17/09/2025

09:42:06

312

217.4

BATE

00041891367TRLO0

17/09/2025

09:42:06

276

217.4

BATE

00041891368TRLO0

17/09/2025

09:42:06

26

217.4

BATE

00041891369TRLO0

17/09/2025

10:00:45

472

217.4

XLON

00041891835TRLO0

17/09/2025

10:10:55

494

217.4

BATE

00041892062TRLO0

17/09/2025

10:10:55

743

217.4

XLON

00041892063TRLO0


© 2025 PR Newswire
Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Lange galten Solaraktien als Liebling der Börse, dann kam der herbe Absturz: Zinsschock, Überkapazitäten aus China und ein Preisverfall, der selbst Marktführer wie SMA Solar, Enphase Energy oder SolarEdge massiv unter Druck setzte. Viele Anleger haben der Branche längst den Rücken gekehrt.

Doch genau das könnte jetzt die Chance sein!
Die Kombination aus KI-Explosion und Energiewende bringt die Branche zurück ins Rampenlicht:
  • Rechenzentren verschlingen Megawatt – Solarstrom bietet den günstigsten Preis je Kilowattstunde
  • Moderne Module liefern Wirkungsgrade wie Atomkraftwerke
  • hina bremst Preisdumping & pusht massiv den Ausbau
Gleichzeitig locken viele Solar-Aktien mit historischen Tiefstständen und massiven Short-Quoten, ein perfekter Nährboden für Kursrebound und Squeeze-Rally.

In unserem exklusiven Gratis-Report zeigen wir dir, welche 4 Solar-Aktien besonders vom Comeback profitieren dürften und warum jetzt der perfekte Zeitpunkt für einen Einstieg sein könnte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter, bevor die Erholung am Markt beginnt!

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.