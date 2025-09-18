FirstGroup Plc - Transaction in Own Shares
LONDON, United Kingdom, September 18
FirstGroup plc
Transaction in own shares
FirstGroup plc ("FirstGroup") announces that, in accordance with the terms of its share buyback programme (the "Programme") announced on 10 June 2025, it has purchased the following number of its ordinary shares of 5 pence each ("Ordinary Shares") through Panmure Liberum Limited.
Date of Purchase
17 September 2025
Number of ordinary shares purchased
125,940
Weighted average price paid (p)
218.70
Highest price paid (p)
220.00
Lowest price paid (p)
217.40
Following the above purchase, FirstGroup holds 186,660,951 Ordinary Shares in treasury. The total number of Ordinary Shares in issue excluding shares held as treasury shares is 564,034,064.FirstGroup initially intends to hold the purchased shares as treasury shares but may cancel them in due course.
The total number of voting rights in FirstGroup, excluding treasury shares as at 17 September 2025 is 564,034,064. This figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, FirstGroup under the FCA's Disclosure and Transparency Rules.
Contacts at FirstGroup
Marianna Bowes, Head of Investor Relations
David Blizzard, Company Secretary
companysecretariat@firstgroup.co.uk
Tel: +44 (0) 20 7725 3354
Transaction details
Issuer name: FirstGroup PLC
LEI: 549300DEJZCPWA4HKM93
ISIN: GB0003452173
Classification: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Intermediary name: Panmure Liberum Limited
Intermediary Code: PMURGB3L
Timezone: BST
Currency: GBp
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), a breakdown of the individual trades made by Panmure Liberum Limited on behalf of FirstGroup as part of the Programme is detailed below:
Aggregate information:
Platform
Daily weighted average price of shares acquired (GBp)
Daily total volume (in number of shares)
XLON
218.69
59,743
BATE
218.73
47,715
CHIX
218.69
13,501
TRQX
218.62
4,981
Individual Transactions
17/09/2025
15:15:58
399
220
XLON
00041901214TRLO0
17/09/2025
14:21:35
465
219.6
XLON
00041898778TRLO0
17/09/2025
14:21:36
670
219.6
CHIX
00041898779TRLO0
17/09/2025
15:16:54
837
219.6
BATE
00041901291TRLO0
17/09/2025
15:16:54
723
219.6
CHIX
00041901292TRLO0
17/09/2025
15:16:54
1670
219.6
XLON
00041901293TRLO0
17/09/2025
15:16:54
593
219.6
XLON
00041901294TRLO0
17/09/2025
15:22:21
119
219.6
BATE
00041901486TRLO0
17/09/2025
15:22:21
663
219.6
BATE
00041901487TRLO0
17/09/2025
15:22:21
449
219.6
BATE
00041901488TRLO0
17/09/2025
14:22:24
1028
219.4
BATE
00041898791TRLO0
17/09/2025
14:22:24
274
219.4
XLON
00041898792TRLO0
17/09/2025
14:22:24
931
219.4
XLON
00041898793TRLO0
17/09/2025
14:26:38
696
219.4
BATE
00041898880TRLO0
17/09/2025
14:26:38
797
219.4
XLON
00041898881TRLO0
17/09/2025
14:27:47
700
219.4
BATE
00041898906TRLO0
17/09/2025
14:27:47
794
219.4
XLON
00041898907TRLO0
17/09/2025
14:29:08
422
219.4
TRQX
00041898931TRLO0
17/09/2025
14:39:35
712
219.4
CHIX
00041899543TRLO0
17/09/2025
14:39:35
560
219.4
BATE
00041899544TRLO0
17/09/2025
14:39:35
658
219.4
XLON
00041899545TRLO0
17/09/2025
14:53:27
702
219.4
BATE
00041900183TRLO0
17/09/2025
14:53:27
717
219.4
BATE
00041900184TRLO0
17/09/2025
14:57:36
340
219.4
XLON
00041900304TRLO0
17/09/2025
14:57:36
42
219.4
XLON
00041900305TRLO0
17/09/2025
14:59:32
372
219.4
XLON
00041900397TRLO0
17/09/2025
14:59:32
42
219.4
XLON
00041900398TRLO0
17/09/2025
15:13:04
326
219.4
XLON
00041901062TRLO0
17/09/2025
15:13:04
322
219.4
XLON
00041901063TRLO0
17/09/2025
15:22:21
771
219.4
BATE
00041901482TRLO0
17/09/2025
15:22:21
112
219.4
BATE
00041901483TRLO0
17/09/2025
15:22:21
336
219.4
TRQX
00041901484TRLO0
17/09/2025
15:22:21
783
219.4
XLON
00041901485TRLO0
17/09/2025
15:22:21
501
219.4
BATE
00041901489TRLO0
17/09/2025
15:22:42
366
219.4
XLON
00041901491TRLO0
17/09/2025
15:22:42
200
219.4
XLON
00041901492TRLO0
17/09/2025
15:24:12
563
219.4
BATE
00041901534TRLO0
17/09/2025
14:30:23
378
219.2
XLON
00041899052TRLO0
17/09/2025
14:30:25
406
219.2
XLON
00041899054TRLO0
17/09/2025
14:33:16
619
219.2
BATE
00041899246TRLO0
17/09/2025
14:33:16
504
219.2
XLON
00041899247TRLO0
17/09/2025
14:40:44
100
219.2
BATE
00041899603TRLO0
17/09/2025
14:48:56
1511
219.2
XLON
00041900018TRLO0
17/09/2025
14:48:57
136
219.2
BATE
00041900024TRLO0
17/09/2025
14:51:15
173
219.2
BATE
00041900107TRLO0
17/09/2025
15:00:11
1403
219.2
BATE
00041900509TRLO0
17/09/2025
15:00:11
847
219.2
CHIX
00041900510TRLO0
17/09/2025
15:00:11
542
219.2
TRQX
00041900511TRLO0
17/09/2025
15:00:11
1515
219.2
XLON
00041900512TRLO0
17/09/2025
15:00:11
621
219.2
XLON
00041900513TRLO0
17/09/2025
15:30:22
887
219.2
BATE
00041901688TRLO0
17/09/2025
15:30:22
883
219.2
XLON
00041901689TRLO0
17/09/2025
15:30:22
651
219.2
BATE
00041901690TRLO0
17/09/2025
15:30:22
361
219.2
XLON
00041901692TRLO0
17/09/2025
15:30:22
290
219.2
XLON
00041901693TRLO0
17/09/2025
11:25:54
446
219
XLON
00041893913TRLO0
17/09/2025
11:31:42
380
219
XLON
00041894034TRLO0
17/09/2025
11:31:42
134
219
XLON
00041894035TRLO0
17/09/2025
13:19:00
19
219
XLON
00041896766TRLO0
17/09/2025
13:19:00
508
219
XLON
00041896767TRLO0
17/09/2025
13:19:00
1000
219
XLON
00041896768TRLO0
17/09/2025
13:19:00
199
219
CHIX
00041896769TRLO0
17/09/2025
13:19:00
311
219
XLON
00041896770TRLO0
17/09/2025
13:19:00
138
219
CHIX
00041896771TRLO0
17/09/2025
13:19:00
689
219
CHIX
00041896772TRLO0
17/09/2025
13:19:00
592
219
XLON
00041896773TRLO0
17/09/2025
13:20:01
834
219
BATE
00041896790TRLO0
17/09/2025
13:20:01
394
219
XLON
00041896791TRLO0
17/09/2025
13:30:24
177
219
BATE
00041897102TRLO0
17/09/2025
13:32:02
347
219
XLON
00041897174TRLO0
17/09/2025
13:32:02
51
219
BATE
00041897175TRLO0
17/09/2025
13:35:33
169
219
BATE
00041897380TRLO0
17/09/2025
13:36:16
874
219
XLON
00041897397TRLO0
17/09/2025
13:39:38
560
219
BATE
00041897569TRLO0
17/09/2025
13:39:38
623
219
XLON
00041897570TRLO0
17/09/2025
13:39:38
17
219
TRQX
00041897571TRLO0
17/09/2025
13:41:41
752
219
BATE
00041897614TRLO0
17/09/2025
13:41:41
590
219
TRQX
00041897615TRLO0
17/09/2025
13:41:41
541
219
XLON
00041897616TRLO0
17/09/2025
13:55:16
7
219
CHIX
00041898088TRLO0
17/09/2025
13:55:17
622
219
BATE
00041898089TRLO0
17/09/2025
13:55:17
284
219
XLON
00041898090TRLO0
17/09/2025
13:55:17
832
219
CHIX
00041898091TRLO0
17/09/2025
13:55:17
439
219
XLON
00041898092TRLO0
17/09/2025
13:58:38
506
219
BATE
00041898168TRLO0
17/09/2025
14:00:29
1086
219
BATE
00041898208TRLO0
17/09/2025
14:00:29
281
219
XLON
00041898209TRLO0
17/09/2025
14:00:30
305
219
XLON
00041898210TRLO0
17/09/2025
14:06:58
848
219
BATE
00041898373TRLO0
17/09/2025
15:31:02
641
219
CHIX
00041901724TRLO0
17/09/2025
15:33:09
417
219
XLON
00041901777TRLO0
17/09/2025
15:37:10
178
219
BATE
00041901882TRLO0
17/09/2025
15:37:10
408
219
BATE
00041901883TRLO0
17/09/2025
15:37:10
843
219
XLON
00041901884TRLO0
17/09/2025
16:14:36
719
219
XLON
00041903222TRLO0
17/09/2025
12:21:08
572
218.8
BATE
00041895071TRLO0
17/09/2025
12:21:08
1090
218.8
CHIX
00041895072TRLO0
17/09/2025
12:21:08
508
218.8
TRQX
00041895073TRLO0
17/09/2025
12:21:08
746
218.8
BATE
00041895074TRLO0
17/09/2025
12:30:03
671
218.8
BATE
00041895359TRLO0
17/09/2025
12:30:03
94
218.8
BATE
00041895360TRLO0
17/09/2025
12:30:03
545
218.8
BATE
00041895361TRLO0
17/09/2025
12:30:03
123
218.8
BATE
00041895363TRLO0
17/09/2025
12:30:03
202
218.8
BATE
00041895364TRLO0
17/09/2025
12:30:03
213
218.8
BATE
00041895365TRLO0
17/09/2025
12:30:03
2448
218.8
BATE
00041895366TRLO0
17/09/2025
12:36:28
372
218.8
BATE
00041895646TRLO0
17/09/2025
12:43:14
90
218.8
BATE
00041895853TRLO0
17/09/2025
12:43:14
325
218.8
BATE
00041895854TRLO0
17/09/2025
12:43:16
589
218.8
XLON
00041895855TRLO0
17/09/2025
12:43:18
140
218.8
XLON
00041895859TRLO0
17/09/2025
12:43:18
1378
218.8
XLON
00041895860TRLO0
17/09/2025
12:45:13
1447
218.8
XLON
00041895912TRLO0
17/09/2025
12:49:11
912
218.8
BATE
00041896011TRLO0
17/09/2025
12:49:11
578
218.8
XLON
00041896012TRLO0
17/09/2025
12:49:26
704
218.8
BATE
00041896020TRLO0
17/09/2025
13:45:48
171
218.8
BATE
00041897744TRLO0
17/09/2025
13:48:31
12
218.8
XLON
00041897830TRLO0
17/09/2025
13:48:31
737
218.8
XLON
00041897831TRLO0
17/09/2025
13:51:33
20
218.8
BATE
00041897931TRLO0
17/09/2025
15:41:55
334
218.8
BATE
00041902113TRLO0
17/09/2025
15:41:55
597
218.8
XLON
00041902114TRLO0
17/09/2025
15:52:05
955
218.8
CHIX
00041902471TRLO0
17/09/2025
15:52:05
486
218.8
TRQX
00041902472TRLO0
17/09/2025
15:52:05
1615
218.8
XLON
00041902473TRLO0
17/09/2025
15:52:05
1567
218.8
BATE
00041902474TRLO0
17/09/2025
15:53:01
637
218.8
CHIX
00041902502TRLO0
17/09/2025
15:53:01
227
218.8
TRQX
00041902503TRLO0
17/09/2025
15:53:01
3
218.8
CHIX
00041902504TRLO0
17/09/2025
16:14:40
894
218.8
BATE
00041903233TRLO0
17/09/2025
16:14:40
1619
218.8
XLON
00041903234TRLO0
17/09/2025
11:18:54
16
218.6
XLON
00041893811TRLO0
17/09/2025
11:18:54
360
218.6
XLON
00041893812TRLO0
17/09/2025
11:18:54
368
218.6
XLON
00041893813TRLO0
17/09/2025
11:53:35
1027
218.6
CHIX
00041894417TRLO0
17/09/2025
11:53:35
295
218.6
BATE
00041894418TRLO0
17/09/2025
11:53:35
419
218.6
BATE
00041894419TRLO0
17/09/2025
11:53:35
101
218.6
XLON
00041894420TRLO0
17/09/2025
11:53:35
706
218.6
XLON
00041894421TRLO0
17/09/2025
11:54:00
280
218.6
XLON
00041894429TRLO0
17/09/2025
11:54:00
371
218.6
XLON
00041894430TRLO0
17/09/2025
11:54:27
34
218.6
XLON
00041894435TRLO0
17/09/2025
11:54:54
202
218.6
CHIX
00041894440TRLO0
17/09/2025
11:54:54
80
218.6
XLON
00041894441TRLO0
17/09/2025
11:54:58
34
218.6
XLON
00041894444TRLO0
17/09/2025
11:54:58
2
218.6
XLON
00041894445TRLO0
17/09/2025
11:55:00
528
218.6
XLON
00041894446TRLO0
17/09/2025
11:55:00
34
218.6
XLON
00041894447TRLO0
17/09/2025
12:02:17
270
218.6
BATE
00041894641TRLO0
17/09/2025
12:02:42
45
218.6
BATE
00041894644TRLO0
17/09/2025
12:17:52
108
218.6
BATE
00041894909TRLO0
17/09/2025
12:30:03
729
218.6
BATE
00041895355TRLO0
17/09/2025
12:30:03
511
218.6
XLON
00041895356TRLO0
17/09/2025
12:46:21
251
218.6
BATE
00041895947TRLO0
17/09/2025
12:47:01
618
218.6
XLON
00041895961TRLO0
17/09/2025
15:52:32
173
218.6
BATE
00041902487TRLO0
17/09/2025
15:53:01
249
218.6
XLON
00041902501TRLO0
17/09/2025
15:55:02
176
218.6
BATE
00041902569TRLO0
17/09/2025
15:55:50
1037
218.6
XLON
00041902590TRLO0
17/09/2025
15:55:50
856
218.6
BATE
00041902591TRLO0
17/09/2025
15:57:53
121
218.6
BATE
00041902643TRLO0
17/09/2025
16:00:28
130
218.6
BATE
00041902777TRLO0
17/09/2025
16:01:18
702
218.6
BATE
00041902822TRLO0
17/09/2025
16:01:18
951
218.6
XLON
00041902823TRLO0
17/09/2025
16:01:41
345
218.6
XLON
00041902839TRLO0
17/09/2025
16:03:03
134
218.6
BATE
00041902894TRLO0
17/09/2025
16:05:48
177
218.6
BATE
00041902981TRLO0
17/09/2025
16:12:27
1003
218.6
BATE
00041903157TRLO0
17/09/2025
16:19:14
333
218.6
BATE
00041903569TRLO0
17/09/2025
08:51:13
928
218.4
CHIX
00041890100TRLO0
17/09/2025
08:51:13
475
218.4
BATE
00041890101TRLO0
17/09/2025
08:51:13
499
218.4
XLON
00041890102TRLO0
17/09/2025
08:52:02
43
218.4
BATE
00041890110TRLO0
17/09/2025
08:52:02
1579
218.4
BATE
00041890111TRLO0
17/09/2025
11:18:00
603
218.4
XLON
00041893785TRLO0
17/09/2025
11:18:00
360
218.4
XLON
00041893786TRLO0
17/09/2025
11:18:00
1262
218.4
XLON
00041893787TRLO0
17/09/2025
12:30:03
357
218.4
XLON
00041895357TRLO0
17/09/2025
08:12:01
467
218.2
XLON
00041889161TRLO0
17/09/2025
08:12:01
117
218.2
XLON
00041889162TRLO0
17/09/2025
08:13:01
75
218.2
BATE
00041889178TRLO0
17/09/2025
08:13:16
96
218.2
CHIX
00041889184TRLO0
17/09/2025
08:13:27
16
218.2
CHIX
00041889190TRLO0
17/09/2025
08:13:27
872
218.2
CHIX
00041889191TRLO0
17/09/2025
08:15:59
654
218.2
XLON
00041889266TRLO0
17/09/2025
08:15:59
475
218.2
BATE
00041889267TRLO0
17/09/2025
08:19:19
32
218.2
BATE
00041889322TRLO0
17/09/2025
08:19:19
1608
218.2
BATE
00041889323TRLO0
17/09/2025
08:52:01
22
218.2
XLON
00041890105TRLO0
17/09/2025
08:52:02
177
218.2
TRQX
00041890106TRLO0
17/09/2025
08:52:02
118
218.2
TRQX
00041890107TRLO0
17/09/2025
08:52:02
476
218.2
XLON
00041890108TRLO0
17/09/2025
08:52:16
247
218.2
XLON
00041890117TRLO0
17/09/2025
08:52:16
255
218.2
XLON
00041890118TRLO0
17/09/2025
08:19:19
475
218
BATE
00041889318TRLO0
17/09/2025
08:19:19
770
218
XLON
00041889319TRLO0
17/09/2025
08:19:19
568
218
TRQX
00041889320TRLO0
17/09/2025
08:19:19
599
218
XLON
00041889321TRLO0
17/09/2025
08:19:19
510
218
BATE
00041889324TRLO0
17/09/2025
08:52:02
30
218
BATE
00041890109TRLO0
17/09/2025
08:52:16
14
218
BATE
00041890114TRLO0
17/09/2025
08:52:16
165
218
BATE
00041890115TRLO0
17/09/2025
08:52:16
495
218
XLON
00041890116TRLO0
17/09/2025
08:56:52
673
218
BATE
00041890182TRLO0
17/09/2025
08:56:52
541
218
XLON
00041890183TRLO0
17/09/2025
09:19:59
906
218
XLON
00041890764TRLO0
17/09/2025
09:19:59
907
218
BATE
00041890765TRLO0
17/09/2025
09:20:02
961
218
XLON
00041890774TRLO0
17/09/2025
09:20:02
370
218
XLON
00041890776TRLO0
17/09/2025
09:20:02
877
218
XLON
00041890777TRLO0
17/09/2025
11:00:47
613
218
XLON
00041893441TRLO0
17/09/2025
11:00:47
217
218
TRQX
00041893442TRLO0
17/09/2025
11:00:47
34
218
TRQX
00041893443TRLO0
17/09/2025
11:00:47
60
218
TRQX
00041893444TRLO0
17/09/2025
08:03:52
663
217.8
XLON
00041888881TRLO0
17/09/2025
08:07:44
169
217.8
XLON
00041889041TRLO0
17/09/2025
08:07:44
169
217.8
XLON
00041889042TRLO0
17/09/2025
08:07:44
189
217.8
XLON
00041889043TRLO0
17/09/2025
09:20:02
590
217.8
BATE
00041890778TRLO0
17/09/2025
09:20:02
724
217.8
XLON
00041890779TRLO0
17/09/2025
09:36:40
415
217.8
BATE
00041891175TRLO0
17/09/2025
10:11:35
369
217.8
BATE
00041892077TRLO0
17/09/2025
10:16:18
357
217.8
BATE
00041892174TRLO0
17/09/2025
10:48:44
516
217.8
XLON
00041893162TRLO0
17/09/2025
08:09:34
400
217.6
CHIX
00041889125TRLO0
17/09/2025
09:27:31
238
217.6
XLON
00041890921TRLO0
17/09/2025
09:27:32
224
217.6
XLON
00041890923TRLO0
17/09/2025
09:41:56
987
217.6
BATE
00041891354TRLO0
17/09/2025
09:41:56
190
217.6
CHIX
00041891355TRLO0
17/09/2025
09:41:56
846
217.6
CHIX
00041891356TRLO0
17/09/2025
09:41:56
228
217.6
TRQX
00041891357TRLO0
17/09/2025
09:41:56
637
217.6
XLON
00041891358TRLO0
17/09/2025
09:41:56
199
217.6
TRQX
00041891359TRLO0
17/09/2025
09:41:56
165
217.6
XLON
00041891360TRLO0
17/09/2025
09:41:56
749
217.6
XLON
00041891361TRLO0
17/09/2025
10:04:42
386
217.6
XLON
00041891917TRLO0
17/09/2025
10:09:32
81
217.6
XLON
00041892028TRLO0
17/09/2025
10:09:32
328
217.6
XLON
00041892029TRLO0
17/09/2025
10:09:32
74
217.6
XLON
00041892030TRLO0
17/09/2025
10:17:01
781
217.6
CHIX
00041892188TRLO0
17/09/2025
10:17:01
749
217.6
BATE
00041892189TRLO0
17/09/2025
10:17:01
631
217.6
XLON
00041892190TRLO0
17/09/2025
10:17:01
252
217.6
TRQX
00041892191TRLO0
17/09/2025
10:17:01
575
217.6
BATE
00041892192TRLO0
17/09/2025
10:17:04
497
217.6
XLON
00041892193TRLO0
17/09/2025
09:42:06
1
217.4
BATE
00041891366TRLO0
17/09/2025
09:42:06
312
217.4
BATE
00041891367TRLO0
17/09/2025
09:42:06
276
217.4
BATE
00041891368TRLO0
17/09/2025
09:42:06
26
217.4
BATE
00041891369TRLO0
17/09/2025
10:00:45
472
217.4
XLON
00041891835TRLO0
17/09/2025
10:10:55
494
217.4
BATE
00041892062TRLO0
17/09/2025
10:10:55
743
217.4
XLON
00041892063TRLO0