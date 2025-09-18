Emittent: AUMOVIO SE
|08:18
|Aktien Frankfurt Ausblick: Weitere Stabilisierung nach US-Zinssenkung
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steuert am Donnerstag auf eine weitere Stabilisierung zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator einen Anstieg um 0,3 Prozent...
|08:02
|DAX stabilisiert, Bitcoin höher: Nvidia, Meta, Deutsche Bank, DHL, Aumovio, SAP, Puma, Nike ...
|Der DAX hat sich nach den Verlusten am Dienstag zur Wochenmitte stabilisiert. Er ging am Mittwoch mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei 23.359,18 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in...
|08:00
|XETR IPO AMV0: START OPENING-AUCTION-CALL: 08:50
|00:02
|XETR NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON XETRA - 18.09.2025
|Das Instrument AMV0 DE000AUM0V10 AUMOVIO SE NA O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 18.09.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG DAX1, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument AMV0 DE000AUM0V10...
|00:01
|XFRA NEW INSTRUMENTS AVAILABLE ON 18.09.2025
|The following instruments on XETRA do have their first trading 18.09.2025 Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.09.2025
Aktien
1 US64119N6085 Netskope Inc.
2 IE00BFY8C754...
