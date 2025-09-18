Der DAX hat sich nach den Verlusten am Dienstag zur Wochenmitte stabilisiert. Er ging am Mittwoch mit einem leichten Plus von 0,1 Prozent bei 23.359,18 Zählern aus dem Handel. Und auch der Start in den Donnerstag sieht freundlich aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen nach dem US-Zinsentscheid 0,5 Prozent höher auf 23.466 Zähler.Auf der Terminseite ist es am heutigen Donnerstag recht ruhig. Heute wird der DAX wegen der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von Continental ...Den vollständigen Artikel lesen ...
