Zürich - Mit dem Bellevue Healthcare ETF eröffnet Bellevue Asset Management ein neues Kapitel: Erstmals wird die umfassende Healthcare-Expertise des Hauses in einem aktiv verwalteten UCITS ETF gebündelt. Das Produkt kombiniert einen aktiven Portfoliomanagement-Ansatz mit den Vorteilen eines börsengehandelten Formats - transparent, effizient und flexibel. Das Gesundheitswesen ist einer der weltweit am schnellsten wachsenden und widerstandsfähigsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab