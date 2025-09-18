© Foto: Matthias Balk - dpaDie Automotive-Sparte von Continental startet am Donnerstag unter dem Namen Aumovio auf dem Frankfurter Parkett. Conti kehrt damit zu seinen Wurzeln als Reifenhersteller zurück.Am Donnerstag wird der deutsche Leitindex DAX auf 41 Werte aufgestockt, wenn auch nur für einen Tag. Der DAX-Gast ist die Autozulieferer-Sparte von Continental, die unter dem Namen Aumovio an die Börse geht. Aktionäre erhalten automatisch eine Aumovio-Aktie für je zwei Continental-Aktien. Großaktionär Schaeffler bleibt mit 46 Prozent an Bord. Der erste Kurs der Aumovio-Aktie liegt am Donnerstag bei 35 Euro. Rund eine halbe Stunde nach DAX-Start notieren die Papiere bei 33,68 Euro. Die Continental-Aktie notiert nach …Den vollständigen Artikel lesen ...
