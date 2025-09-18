EQS-News: Wolftank Group AG
H1 2025: Wolftank Group mit stabiler Umsatz- und Liquiditätsentwicklung, hoher Auftragsbestand von EUR 146,3 Mio. als positives Zeichen für das zweite Halbjahr
Die Wolftank Group AG (ISIN: AT0000A25NJ6), ein führender Anbieter von Umwelt- und Energielösungen, hat wie bereits vorläufig berichtet im ersten Halbjahr 2025 einen konsolidierten Umsatz in Höhe von EUR 60,8 Mio. (H1 2024: EUR 62 Mio.) auf dem Niveau des Vorjahres erzielt. Das bereinigte EBITDA belief sich auf EUR -0,1 Mio. (H1 2024: EUR 4,8 Mio.), das bereinigte EBIT erreichte EUR -2,6 Mio. (H1 2024: EUR 1,4 Mio.). Unter Berücksichtigung des Einmaleffekts in Höhe von EUR 2,5 Mio., verursacht durch eine Rückstellung für ein erstinstanzliches Urteil über eine Schadensersatzzahlung an einen Kunden in Italien, ergibt sich ein EBITDA von EUR -2,6 Mio. sowie ein EBIT von EUR -5,1 Mio. Das Konzernergebnis vor Steuern lag bei EUR -6,1 Mio. (H1 2024: EUR 0,2 Mio.) und das Konzernergebnis nach Steuern bei EUR -5,9 Mio. (H1 2024: EUR -0,8 Mio.). Der Auftragsbestand erreichte Ende Juni EUR 146,3 Mio. und lässt eine Stabilisierung der Geschäftslage im zweiten Halbjahr erwarten.
Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung war insbesondere im Segment Umweltdienstleistungen zusätzlich durch einen wartungsbedingten Stillstand einer Recycling-Anlage, eine Verschiebung im Produkt- und Projektmix mit niedrigen Gewinnmargen im Vergleich zum Vorjahr, geringer als geplanten Abrufen aus Rahmenverträgen sowie Verzögerungen bei neuen Projekten beeinflusst. Der Umsatz des Segments Umweltdienstleistungen reduzierte sich daher um 11,9 % auf EUR 45,1 Mio. (H1 2024: EUR 51,2 Mio.). Der Anteil des Segments am konsolidierten Konzernumsatz lag damit bei 74,2 % (H1 2024: 82,6 %). Das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien erzielte ein beachtliches Umsatzwachstum von 45,4 % auf EUR 15,7 Mio. (H1 2024: EUR 10,8 Mio.), womit sich der Anteil am Konzernumsatz auf 25,8 % (H1 2024: 17,4 %) erhöhte.
Infolge eines strikten Cash-Managements lag die Liquidität der Wolftank Group zum Ende des ersten Halbjahres bei EUR 11,8 Mio. und erhöhte sich somit gegenüber dem Wert von EUR 9,8 Mio. zum Ende des Geschäftsjahres 2024. Die Nettoverschuldung war unverändert stabil bei EUR 24,1 Mio.
"Das erste Halbjahr war von einer deutlichen Zurückhaltung in wichtigen Absatzmärkten geprägt. Vor diesem Hintergrund haben wir Maßnahmen zur Kostensenkung sowie zur Effizienzsteigerung geschärft und unseren strategischen Review-Prozess beschleunigt. So konnten wir die Vereinfachung unserer Unternehmensstruktur zu einem Teil bereits erfolgreich umsetzen. Zudem stehen für die Zukunft nicht-strategische Geschäftsfelder und Märkte auf dem Prüfstand. Im zweiten Halbjahr werden wir die eingeleiteten Prozesse zur Konsolidierung, Reorganisation, Kostensenkung und Effizienzsteigerung fortsetzen, so dass unsere Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 2026 zu Wachstum zurückkehrt und ihre Profitabilität sowie ihre Gewinnmargen deutlich steigern kann. Unsere Liquidität von EUR 11,8 Mio. sowie unser hoher Auftragsbestand von EUR 146,3 Mio. verschaffen uns dabei die Flexibilität, unsere Maßnahmen effizient umsetzen zu können", so Simon Reckla, CEO der Wolftank Group AG.
