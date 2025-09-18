Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Netmarble, ein führender Entwickler und Herausgeber hochwertiger Spiele, hat Seven Knights Re:BIRTH, sein neuestes Sammel-RPG, offiziell weltweit sowohl für mobile als auch für PC-Plattformen veröffentlicht. Spieler können das Spiel über Google Play und den App Store für die mobile Version und über die offizielle Website der Marke für PC herunterladen.Zum Start können die Spieler von Seven Knights Re:BIRTH über 120 Helden und mehr als 30 Haustiere sammeln und aufziehen. Über den Hauptabenteuer-Modus hinaus können sie eine Vielzahl von Inhalten wie Arena, Gildenkrieg, Schlachtzüge und mehr genießen.Zur Feier der großen Markteinführung finden derzeit verschiedene spannende Veranstaltungen statt:- Tägliches Check-in-Event: Belohnt Benutzer mit wertvollen Gegenständen im Spiel, wie Gold, Schlüsseltruhen, Rubinen und mehr. Alle 10 Tage ist ein legendärer Held garantiert.- Neue Abenteuer-Buffs und Check-in-Events: Um neuen Spielern die Eingewöhnung zu erleichtern, werden Buffs bereitgestellt, die die Drop-Raten für Helden, Gold und Ausrüstung im Abenteuermodus erhöhen. Das neue Abenteuer-Check-in-Event bietet Tickets, Materialien zum Aufsteigen, Gold und vieles mehr.- Rate Up Summon Event: Neu hinzugekommene Spieler können an einem zeitlich begrenzten Summon Event mit dem legendären Helden "Teo" teilnehmen.Außerdem finden derzeit weitere Einführungsveranstaltungen statt, über die im offiziellen Forum ausführlich informiert wird.Seven Knights ist das Flaggschiff von Netmarble, das bereits mehr als 100 Millionen Downloads verzeichnen konnte und von Fans auf der ganzen Welt geliebt und unterstützt wird. Der Originaltitel, der im Oktober 2015 auf den Markt kam, wurde weltweit für seine dynamische Grafik, das strategische Gameplay und die Freude am Sammeln und Pflegen von über 500 einzigartigen Charakteren gelobt.Seven Knights Re:BIRTH übernimmt die wesentlichen Elemente des Originals - einschließlich der Geschichte, der Charaktere, des Kampfsystems und der Kernmechanik - und erweitert das Spielerlebnis um moderne Gameplay-Features und die neuesten Trends. Das Spiel kam am 15. Mai 2025 offiziell in Korea auf den Markt und legte einen starken Einstand hin, indem es innerhalb von nur sieben Stunden den ersten Platz der "Top Free Games"-Charts (in Korea) erreichte. Innerhalb von fünf Tagen nach der Veröffentlichung führte es sowohl bei Google Play als auch im App Store die Charts der umsatzstärksten Spiele in Korea an.Weitere Details zu Seven Knights Re:BIRTH sind auf der offiziellen Website (https://sena.netmarble.com/) zu finden. Die Fans können sich auch über die offiziellen sozialen Kanäle auf Facebook und YouTube über die neuesten Informationen zum Spiel auf dem Laufenden halten.Informationen zu Netmarble CorporationDie im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie unter http://company.netmarble.com (http://company.netmarble.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2773892/250826_SKRE_Global______1920x1080_EN.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/das-neue-sammel-rpg-seven-knights-rebirth-von-netmarble-feiert-seine-offizielle-grosse-einfuhrung-mit-exklusiven-veranstaltungen-302558579.htmlPressekontakt:powerof2@netmarble.comOriginal-Content von: Netmarble, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117076/6120160