Auf unserer High-Tech Engineering Conference hat Viscom seine Equity Story neu belebt und die doppelte Führungsrolle in optischer und Röntgeninspektion hervorgehoben, während das Unternehmen den Wandel hin zu KI-gestützten Lösungen mit höherem Wert pro System beschleunigt. Über das Automotive-Kerngeschäft hinaus baut sich Dynamik in wachstumsstarken vertikalen Märkten wie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, Robotik, Rechenzentren und Batterieinspektion auf, was den Gesamtmix verbessert. Die Ziele für das Geschäftsjahr 2025 wurden bekräftigt und erscheinen erreichbar, wobei 2025 eher ein "Seitwärtsschritt"-Jahr sein dürfte, bevor sich die Dynamik - voraussichtlich 2026 - durch einen zyklischen Aufschwung in den Endmärkten verstärkt. Mit einer schlankeren Kostenbasis sowie einer geschärften technologischen Positionierung und einem verbesserten Mix bekräftigen wir unsere KAUF-Empfehlung und das Kursziel von 6,50 EUR. Eine Aufzeichnung des Videos ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-09-16-10-00/VC6-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/viscom-se





© 2025 AlsterResearch