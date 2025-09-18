© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoDie Phase-3-Studie hat einen 16,6-prozentigen Gewichtsverlust bestätigt. Nun prüft die FDA die Zulassung der oralen Version des Blockbusters Wegovy. Die Novo-Aktie steigt.Novo Nordisk hat mit seiner Phase-3-Studie Oasis 4 den bislang wichtigsten Beleg für die Wirksamkeit einer oralen Version seines Abnehmmittels Wegovy vorgelegt. Die Tablette mit dem Wirkstoff Semaglutid führte bei 307 Erwachsenen mit Adipositas oder Übergewicht innerhalb von 64 Wochen zu einem durchschnittlichen Gewichtsverlust von 16,6 Prozent, während die Placebo-Gruppe lediglich 2,7 Prozent verlor. Das Sicherheitsprofil entsprach der injizierbaren Version, Nebenwirkungen wie Übelkeit und Erbrechen blieben überwiegend …Den vollständigen Artikel lesen ...
