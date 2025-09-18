Der Citroen e'C3 wird noch günstiger: Die neue Einstiegsversion für 19.990'¯Euro verfügt über einen 30-kWh-Akku und rund 200'¯km Reichweite. Trotz kleinerer Batterie und reduzierter Leistung bleibt das Modell alltagstauglich. Preislich wird es nur vom Dacia Spring und dem Leapmotor T03 unterboten. Der Citroen e-C3 wurde nach seiner Vorstellung im Herbst 2023 als einer der großen Hoffnungsträger für eine erschwingliche E-Mobilität gefeiert. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net