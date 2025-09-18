Stellantis präsentiert eine weitere Initiative zur Wiederverwendung seiner Hochvolt-Batterien: Gebrauchte Module werden dabei zu neuen Einheiten verpackt und im Avathor One eingesetzt, einem neuen mobilen Medizingerät, das für Menschen im Rollstuhl bzw. mit eingeschränkter Mobilität entwickelt wurde. Bei dem neuen 2nd-Life-Ansatz für die Batterien aus Stellantis-Stromern stehen die gebrauchten Module im Fokus. Diese 15-kWh-Module werden aus den ursprünglichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net