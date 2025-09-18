Der Höhenflug bei Thyssenkrupp setzt sich am Donnerstag fort. Mit einem Plus von rund vier Prozent ist der MDAX-Titel auf den höchsten Stand seit 2021 geklettert. Der Abverkauf nach den Quartalszahlen ist damit längst vergessen. Im Fokus steht weiterhin die mögliche Übernahme der Stahlsparte durch Jindal Steel aus Indien.Nach wie vor sind die Details zum Angebot zwar begrenzt, auch wenn der zeitliche Fahrplan für die nahe Zukunft inzwischen vorgezeichnet ist. Die Schlüsselvariable bei einer Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
