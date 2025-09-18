Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 18.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3C35W | ISIN: DE000A3C35W0 | Ticker-Symbol: 7V0
Xetra
18.09.25 | 14:25
7,500 Euro
-67,95 % -15,900
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DARWIN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DARWIN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,5008,00016:26
Dow Jones News
18.09.2025 15:45 Uhr
166 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: Darwin AG: Aktiensplit im Verhältnis 1:3 wird umgesetzt

DJ PTA-News: Darwin AG: Aktiensplit im Verhältnis 1:3 wird umgesetzt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Darwin AG: Aktiensplit im Verhältnis 1:3 wird umgesetzt

München, den 18.09.2025 (pta000/18.09.2025/15:10 UTC+2)

Der von der außerordentlichen Hauptversammlung der Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) am 13.08.2025 beschlossene Aktiensplit im Verhältnis 1:3 wird ab dem heutigen Tage umgesetzt.

Der Börsenhandel am heutigen Tag findet ex Berichtigungsaktie statt.

Alle Bestandsaktionäre, die zum gestrigen Tage Aktien der Darwin AG gehalten haben, erhalten bis zum 22.09.2025 für jede gehaltene Aktie 3 neue Aktien zugebucht.

Da der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile laut -- 4 Abs. 4 der Satzung ausgeschlossen ist und sämtliche Aktien der Gesellschaft in Girosammeldepots verwahrt werden, brauchen die Aktionäre hinsichtlich der Zuteilung der Gratisaktien nichts zu veranlassen. Die Zuteilung der Gratisaktien erfolgt für die berechtigten Aktionäre aufgrund ihrer Bestände an alten Stückaktien am Stichtag mittels Girosammeldepotgutschrift.

Der Stichtag für die Ermittlung der berechtigten Bestände ist der 19.09.2025. Der Stichtag für die Einbuchung der Gratisaktien ist der 22.09.2025.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Darwin AG 
           Brienner Straße 7 
           80333 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Daniel Wallerstorfer 
Tel.:         +49 89 20 500 450 
E-Mail:        investor.relations@darwin-biotech.com 
Website:       www.darwin-biotech.com 
ISIN(s):       DE000A3C35W0 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758201000933 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 09:10 ET (13:10 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.