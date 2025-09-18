DJ PTA-News: Darwin AG: Aktiensplit im Verhältnis 1:3 wird umgesetzt

Darwin AG: Aktiensplit im Verhältnis 1:3 wird umgesetzt

München, den 18.09.2025 (pta000/18.09.2025/15:10 UTC+2)

Der von der außerordentlichen Hauptversammlung der Darwin AG (ISIN DE000A3C35W0) am 13.08.2025 beschlossene Aktiensplit im Verhältnis 1:3 wird ab dem heutigen Tage umgesetzt.

Der Börsenhandel am heutigen Tag findet ex Berichtigungsaktie statt.

Alle Bestandsaktionäre, die zum gestrigen Tage Aktien der Darwin AG gehalten haben, erhalten bis zum 22.09.2025 für jede gehaltene Aktie 3 neue Aktien zugebucht.

Da der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile laut -- 4 Abs. 4 der Satzung ausgeschlossen ist und sämtliche Aktien der Gesellschaft in Girosammeldepots verwahrt werden, brauchen die Aktionäre hinsichtlich der Zuteilung der Gratisaktien nichts zu veranlassen. Die Zuteilung der Gratisaktien erfolgt für die berechtigten Aktionäre aufgrund ihrer Bestände an alten Stückaktien am Stichtag mittels Girosammeldepotgutschrift.

Der Stichtag für die Ermittlung der berechtigten Bestände ist der 19.09.2025. Der Stichtag für die Einbuchung der Gratisaktien ist der 22.09.2025.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

