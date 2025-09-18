Zum 01.11.2025 übernimmt Dr. Johannes Dick die Leitung des Ressorts People Experience bei AXA Deutschland. Das Ressort soll zum 01.01.2026 noch erweitert werden und dann "People and Data Experience" heißen. Damit will AXA speziell die Themen Menschen, Daten und KI angehen. Zum 01.11.2025 wird Dr. Johannes Dick neuer Vorstand People Experience bei AXA Deutschland. Er ist Nachfolger von Sirka Laudon, die AXA Deutschland zum 31.10.2025 auf eigenen Wunsch verlässt, wie das Unternehmen mitteilt. Derzeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact