Die Allianz hat zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. Zu den Top-Performern der europäischen Versicherungsbranche zählt der DAX-Konzern damit aber noch lange nicht. Ein Blick auf den Stoxx Europe 600 Insurance zeigt: Gerade in der zweiten Reihe laufen mehrere Titel den Branchenriesen klar davon.Unangefochtener Spitzenreiter im Jahr 2026 unter Europas Versicherungsaktien ist Beazley. Der britische Spezialversicherer liegt seit Jahresbeginn mit +46,5 Prozent an der Spitze des Sektors. Dahinter folgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
