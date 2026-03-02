FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Axa von 45,00 auf 45,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Franzosen hätten seine Erwartungen mit der Jahresbilanz etwas übertroffen, schrieb Kailesh Mistry in seinem am Montag vorliegenden Resümee. Die Aktien blieben attraktiv bewertet, auch angesichts der erwarteten Dividendenrendite./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120628
© 2026 dpa-AFX-Analyser