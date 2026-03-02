NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Der französische Versicherer stärke sukzessive die Glaubwürdigkeit, schrieb Mandeep Jagpal am Sonntag. Die Dynamik bei den Umsätzen sei nachhaltig, und der Fokus sei auf operative Verbesserungen gerichtet. Die Zielvorgabe für das Gewinnwachstum je Aktie in diesem Jahr liege über der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 17:32 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120628
