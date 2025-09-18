Mit diesem Hinweis hatten wir die Abonnenten der RuMaS Trading-Tipps am letzten Sonntag über die Chance bei thyssenkrupp nucera ISIN: DE000NCA0001 in Kenntnis gesetzt: "Mit dem Anstieg über die 38-, 100- und 200-Tage-Linie im Wochenverlauf kann die Bodenbildung wahrscheinlich als abgeschlossen betrachtet werden. Mutige Trader setzen beim Anbieter von Elektrolysetechnologien auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung." Der Trade ist am Montag angelaufen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
