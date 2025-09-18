Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. (NYSE: TXT), gab heute eine zusätzliche Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung für die Cessna Citation Latitude bekannt, nachdem die Federal Aviation Administration (FAA) die ergänzende Musterzulassung (STC) von AeroMech für die Starlink-Hochgeschwindigkeits-Internetverbindung erteilt hatte. Die STC von AeroMech nutzt die Konstellation von Starlink-Satelliten in der erdnahen Umlaufbahn (LEO), um eine zuverlässigere Konnektivität über Land, Wasser und abgelegenen Gebieten zu bieten, wo herkömmliches WLAN an Bord möglicherweise nicht verfügbar ist.

Textron Aviation broadens aftermarket connectivity solutions for Cessna Citation Latitude by offering Starlink high-speed internet (Photo Credit: Textron Aviation)

"Mit der nun als Upgrade verfügbaren Starlink-Konnektivität können Kunden der Citation Latitude ein nahtloses Hochgeschwindigkeits-Flugerlebnis genießen, das sie an mehr Orten, die sie anfliegen, in Verbindung hält", sagte Brian Rohloff, Senior Vice President, Customer Support. "Diese Verbesserung spiegelt unser Engagement für Innovation wider und stärkt den Ruf der Latitude als weltweit meistverkaufter mittelgroßer Businessjet, der für seine außergewöhnliche Leistung und seinen Kabinenkomfort bekannt ist."

Kunden können die Installation des Upgrades in den nordamerikanischen Textron Aviation Service Centers und International Service Centers vereinbaren. Das STC von AeroMech nutzt ein Starlink Aviation Kit, bestehend aus einem Aero Terminal (Antenne), einem Netzteil (PSU), einem Wireless Access Point (WAP) und einem Kabelbaum, und benötigt lediglich die Stromversorgung des Flugzeugs. Weitere Informationen zum Upgrade finden Sie hier.

Über den Service von Textron Aviation

Textron Aviation ist mit seinen Marken Beechcraft und Cessna für sein konkurrenzloses globales Servicenetzwerk bekannt, das sich dem kompletten Lebenszyklus-Support widmet. Zusätzlich zu der großen firmeneigenen Präsenz haben die Jet- und Turboprop-Kunden von Textron Aviation Zugang zu einem globalen Netzwerk von mehr als 300 autorisierten Serviceeinrichtungen. Textron Aviation bietet außerdem ein mobiles Supportprogramm mit mehr als 40 mobilen Serviceeinheiten und Servicetechnikern vor Ort an. Weitere Informationen über die Serviceprogramme von Textron Aviation finden Sie unter http://txtav.com/en/service.

Über Textron Aviation

Wir sind eine Inspiration für das Reisen per Flugzeug. Seit mehr als 95 Jahren setzt Textron Aviation Inc., ein Unternehmen der Textron Inc. unser kollektives Talent für die Marken Beechcraft, Cessna und Hawker ein, um für unsere Kunden das beste Flugerlebnis zu entwickeln und zu liefern. Mit einer Produktpalette, die von Geschäftsflugzeugen, Turboprops und Hochleistungskolbenflugzeugen bis hin zu Produkten für Spezialeinsätze, Militärtrainern und Verteidigungsanlagen reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrtproduktportfolio der Welt und über eine Belegschaft, die mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt weltweit hergestellt hat. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser vertrauenswürdiges globales Kundendienstnetz, um erschwinglich und flexibel zu fliegen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.txtav.com www.defense.txtav.com www.scorpionjet.com.

Informationen zu Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine starken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

Über Starlink

Starlink bietet Nutzern auf der ganzen Welt Hochgeschwindigkeits-Internet mit geringer Latenz. Als weltweit erste und größte Satellitenkonstellation in einer niedrigen Erdumlaufbahn liefert Starlink Breitband-Internet, das Streaming, Online-Gaming, Videoanrufe und vieles mehr unterstützt. Starlink wird von SpaceX entwickelt und betrieben. Als weltweit führender Anbieter von Startdienstleistungen nutzt SpaceX seine umfassende Erfahrung sowohl mit Raumfahrzeugen als auch mit Operationen im Orbit, um das weltweit fortschrittlichste Breitband-Internetsystem einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter www.starlink.com. Folgen Sie Starlink auf X https://x.com/Starlink.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Umsatzprognosen enthalten oder Strategien, Ziele, Aussichten oder andere nicht historische Sachverhalte beschreiben können. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

