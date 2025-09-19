Sai Life Sciences (BSE: 544306 NSE: SAILIFE), ein auf Innovatoren ausgerichtetes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO), gab heute die Eröffnung von Unit VI bekannt, einer speziellen Anlage für die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (API) für Tierarzneimittel in Bidar, Indien. Die Anlage VI befindet sich neben der Anlage IV, dem Flaggschiff der API-Produktionsstätten des Unternehmens, und wurde ausschließlich für veterinärmedizinische APIs errichtet.

Sai Life Sciences' Veterinary APIs Unit in Bidar, India.

Die neue Anlage wurde so konzipiert, dass sie den höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften entspricht und die Herstellung hochwertiger Wirkstoffe für veterinärmedizinische Anwendungen gewährleistet. Mit dieser Erweiterung möchte Sai Life Sciences führenden globalen Tiergesundheitsunternehmen effiziente und skalierbare Fertigungslösungen anbieten.

Krishna Kanumuri, CEO und Managing Director von Sai Life Sciences, sagte bei der Bekanntgabe: "Diese Investition stärkt unsere Fähigkeit, die weltweit steigende Nachfrage nach hochwertigen Tierarzneimitteln zu bedienen und gleichzeitig höchste Standards in Bezug auf Innovation, Effizienz und Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Wir sind stolz darauf, unsere innovativen Partner bei ihrer Mission zu unterstützen, zuverlässige Lösungen anzubieten, die das Wohlergehen der Tiere verbessern."

Der Markt für veterinärmedizinische Wirkstoffe bietet erhebliche Wachstumschancen, die durch die steigende Nachfrage nach Tierarzneimitteln und Fortschritte in der Tiergesundheit angetrieben werden. Die Investition von Sai Life Sciences in diese Anlage steht im Einklang mit der strategischen Vision des Unternehmens, sein Angebot in Nischenbereichen und hochwertigen Segmenten der Pharmaindustrie zu erweitern. Die Investition von Sai Life Sciences in diese Anlage steht im Einklang mit der strategischen Vision des Unternehmens, sein Angebot in Nischenbereichen und hochwertigen Segmenten der Pharmaindustrie zu erweitern. Die neue Anlage nutzt fortschrittliche Technologien, ein robustes Lieferkettenmanagement und erstklassige Sicherheitspraktiken, um eine zuverlässige und kostengünstige Herstellung von Wirkstoffen für Tiergesundheitsprodukte zu gewährleisten.

Über Sai Life Sciences:

Sai Life Sciences ist ein führendes integriertes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen (CRDMO). Wir arbeiten mit über 300 innovativen Pharma- und Biotech-Unternehmen weltweit zusammen, um die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung ihrer NCE-Programme für niedermolekulare Wirkstoffe zu beschleunigen. In den letzten 26 Jahren haben wir eine Vielzahl unterschiedlicher Programme betreut und dabei stets einen Mehrwert auf der Grundlage unserer Qualität und Reaktionsfähigkeit geboten. Wir beschäftigen über 3.400 Mitarbeiter in unseren Niederlassungen in Indien, Großbritannien und den USA. https://www.sailife.com/

