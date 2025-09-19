Zürich - Die SMG Swiss Marketplace Group hat den Emissionspreis für ihren Börsengang bei 46 Franken je Aktie festgesetzt. Damit kam der Ausgabepreis am oberen Ende der Preisspanne von 43 bis 46 Franken zu liegen, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der Börsengang sei mehrfach überzeichnet gewesen, hiess es. Die Aktien werden ab dem heutigen Freitag unter dem Tickersymbol «SMG» an der SIX Swiss Exchange kotiert und gehandelt. Die Aufnahme in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
