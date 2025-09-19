Anzeige
Freitag, 19.09.2025
WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2
Tradegate
19.09.25 | 10:40
112,80 Euro
+1,71 % +1,90
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
5-Tage-Chart
19.09.2025 09:21 Uhr
19.09.2025 09:21 Uhr
PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/19.09.2025/08:48 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                     SSS Family Trust 82 
   2          Grund der Meldung                        
a)      Position/Status               Treuhand zugunsten naher Angehöriger von Satyen Shah 
                              (Mitglied des Vorstands) 
b)      Erstmeldung                   
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                     BAWAG Group AG 
b)      LEI                     529900S9YO2JHTIIDG38 
   4     Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Aktie 
       Instruments 
        Kennung                   AT0000BAWAG2 
b)      Art des Geschäfts              Kauf 
c)      Preis(e)                   Volumen 
        110,00 EUR                  600 units 
d)      Aggregierter Preis              Aggregiertes Volumen 
        110,00 EUR                  600 units 
e)      Datum des Geschäfts             16.09.2025 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts              Wiener Börse AG 
        MIC                     XWBO (Wien)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Compliance 
Tel.:         +43 (0)664 88825298 
E-Mail:        securities-compliance@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758264480944 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 02:48 ET (06:48 GMT)

© 2025 Dow Jones News
