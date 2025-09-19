Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Fresenius begibt eine Unternehmensanleihe Deutschland (ISIN XS3178858224/ WKN A460BF) im Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro, so die Börse Stuttgart.Anleger würden einen jährlichen Kupon von 3,500% erhalten. Die nächste Zinszahlung werde am 15.03.2026 geleistet. Das Fälligkeitsdatum sei auf den 15.03.2034 terminiert. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen handeln. Dies entspreche auch der kleinsten handelbaren Einheit. Die Ratingagentur Moody's vergebe derzeit ein Baa3 Rating. (Bonds weekly Ausgabe vom 18.09.2025) (19.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de