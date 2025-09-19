HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Das angekündigte Transformationsprogramm des Autozulieferers sei zu begrüßen, schrieb Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die eher kurze Zeit, in der es sich amortisiert haben soll, sei positiv. Allerdings dokumentierten sich in dem Programm auch die schwierigen Marktbedingungen./rob/rob/mf



