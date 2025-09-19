© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance2025 war für Stellantis bislang ein Jahr zum Vergessen. Dafür gibt es jetzt Rückendeckung von den Analysten von Berenberg, die die Aktie auf Kaufen hochstufen.Trotz der langsamen Erholung des Unternehmens und möglicher Herausforderungen im zweiten Halbjahr 2025, sieht Berenberg das Bild insgesamt deutlich positiver. Stellantis profitiere von einer verbesserten Lagerbestandslage in Nordamerika und einer vielversprechenden Produktpipeline. Die Analysten von Berenberg stufen die Aktie in einem Report am Freitag von Halten auf Kaufen hoch und erhöhen das Kursziel von 9 Euro auf 9,50 Euro. Das sorgt für Erleichterung am Markt, die Papiere notieren am Freitag mit mehr als 4 Prozent klar im Plus. …Den vollständigen Artikel lesen ...
