Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Netmarble, ein renommierter Entwickler und Publisher hochwertiger Spiele, veröffentlicht im Rahmen seiner wöchentlichen Videoserie "INSIDE RAVEN2" immer wieder neue Details zu seinem kommenden Dark-Fantasy-MMORPG Raven2. Nach der Eröffnung der weltweiten Vorregistrierung im August über Google Play, den App Store und den Epic Games Store hat Netmarble kontinuierlich neue Videoinhalte veröffentlicht, um die weitläufige Welt, die Geschichte, die Systeme und weitere Aspekte des Spiels zu präsentieren. Die Videoserie kann auf dem offiziellen Kanal des Spiels auf YouTube (https://www.youtube.com/@RAVEN2_gb) angesehen werden.Die neueste Episode "Trail of the Demon" stellt die kooperativen und kampfbetonten Inhalte von Raven2 in den Vordergrund und unterstreicht das Ziel des Spiels, den elementaren Nervenkitzel eines MMORPG-Gameplays zu bieten. Das Video konzentriert sich auch auf strategische PvE-Inhalte, bei denen die taktische Koordination mit Verbündeten von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus können Spieler einen ersten Einblick in eine Vielzahl von Feldbossen erhalten, denen sie beim Spielen von Raven2 begegnen werden.In den vorherigen Episoden der Serie "INSIDE RAVEN2" wurden die düstere Fantasy-Welt des Spiels (Episode 1, The Dark Fantasy Begins (https://youtu.be/YaYMd_scwVA?feature=shared)), acht verschiedene Klassen mit umfangreichen Optionen zur Charakteranpassung (Episode 2, Hero's Birth (https://youtu.be/Wd_rtYpkj-Y?feature=shared)) und eine weitläufige Welt mit fünf einzigartigen Königreichen, verschiedenen Quests und verborgenen Geheimnissen (Episode 3, Epic Adventures (https://youtu.be/fInLSfmYhss)) vorgestellt.Durch die schrittweise Enthüllung wichtiger Gameplay-Systeme mittels Filmaufnahmen und In-Game-Erzählungen bietet "INSIDE RAVEN2" den Fans einen sich entwickelnden und vielschichtigen Einblick in das düstere, immersive Universum von Raven2. In den kommenden Wochen sind neue Episoden geplant, in denen Themen wie Gildensysteme, Charakterentwicklung und ausführlichere Kommentare der Entwickler behandelt werden.Raven2 soll weltweit sowohl auf mobilen als auch auf PC-Plattformen erscheinen und unterstützt plattformübergreifendes Spielen. Spieler können sich bei Google Play und im App Store vorab registrieren oder das Spiel im Epic Games Store auf ihre Wunschliste setzen. Vorregistrierte Spieler erhalten exklusive Belohnungen, darunter ein heroisches Heiliges Gewand und ein spezielles Vorregistrierungspaket, sobald das Spiel offiziell veröffentlicht wird.Raven2 basiert auf der Unreal Engine und bietet eine unvergleichliche Grafik sowie ein weitläufiges Universum, das in einem dunklen Fantasy-Reich angesiedelt ist, in dem die Spieler zu Mitgliedern des Special Corps werden, das das "verfluchte Stigma" trägt. Während sie seltsame und gefährliche Phänomene untersuchen, die sich auf der ganzen Welt ereignen, begeben sie sich auf eine Reise, um Dämonen zu besiegen und die Geheimnisse hinter dem Schicksal der Welt aufzudecken. Die groß angelegten, gildenbasierten Kämpfe in Raven2 sind das Markenzeichen eines wirklich fesselnden und hochwertigen MMORPG-Erlebnisses.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielle Website (https://raven2w.netmarble.com/) und folgen Sie Raven2 auf YouTube (https://www.youtube.com/@RAVEN2_gb), Facebook (https://www.facebook.com/raven2gb) und Discord (https://discord.gg/raven2), um neue Episoden von "INSIDE RAVEN2" zu sehen und über die bevorstehende Veröffentlichung des Spiels auf dem Laufenden zu bleiben.Informationen zu Netmarble CorporationDie im Jahr 2000 in Korea gegründete Netmarble Corporation ist ein weltweit führender Spieleentwickler und -verlag. Durch gefeierte Franchises und strategische Partnerschaften mit erstklassigen IP-Inhabern bietet das Unternehmen innovative und fesselnde Spielerlebnisse für ein weltweites Publikum. Als Muttergesellschaft von Kabam, SpinX Games und Jam City sowie als Hauptaktionär von HYBE und NCSOFT umfasst das vielfältige Portfolio von Netmarble Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Idle Adventure, Tower of God: New World, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Ni no Kuni: Cross Worlds und The Seven Deadly Sins: Grand Cross. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://company.netmarble.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2771609/250909_1_______1920x1080_EN.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/netmarble-steigert-die-vorfreude-auf-sein-brutales-dark-fantasy-mmorpg-raven2-durch-die-aktuelle-videoserie-inside-raven2-302555885.htmlPressekontakt:powerof2@netmarble.comOriginal-Content von: Netmarble, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117076/6121385