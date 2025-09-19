DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Kapitalherabsetzung durch Einziehung von 1,6 Millionen Aktien nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms

Wien (pta000/19.09.2025/22:00 UTC+2)

BAWAG Group gibt bekannt, dass nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms am 4. September 2025, das Grundkapital durch Einziehung von 1,6 Millionen Aktien von 78.600.000 Aktien auf 77.000.000 herabgesetzt wurde. Die Umsetzung dieser Kapitalherabsetzung ist an der Wiener Börse am 22. September 2025 wirksam.

Anas Abuzaakouk, CEO, kommentierte: "Nach Abschluss unseres letzten Aktienrückkaufprogramms haben wir unser Grundkapital um insgesamt 23 Millionen Aktien bzw. 23% seit unserem Börsegang im Oktober 2017 herabgesetzt. Dies steht im Einklang mit unserem Ansatz der Kapitalverwendung, Überschusskapital, welches nicht für Dividenden, organisches oder anorganisches Wachstum verwendet wird, vorbehaltlich unserer jährlichen Bewertung, durch Aktienrückkäufe und/oder Sonderdividenden an die Aktionäre zurückzuführen."

Über BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut über 4 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Irland, Großbritannien sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

Financial Community: Jutta Wimmer (Head of Investor Relations) Tel: +43 (0) 5 99 05-22474 IR Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444 E-mail: investor.relations@bawaggroup.com

Media: Manfred Rapolter (Head of Corporate Communications & Social Engagement) Tel: +43 (0) 5 99 05-31210 E-mail: communications@bawaggroup.com This text can also be downloaded from our website: https://www.bawaggroup.com

