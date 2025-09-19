Anzeige
Freitag, 19.09.2025
WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2
19.09.25 | 21:45
114,70 Euro
+3,43 % +3,80
Dow Jones News
19.09.2025 22:33 Uhr
139 Leser
PTA-News: BAWAG Group AG: Kapitalherabsetzung durch Einziehung von 1,6 Millionen Aktien nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms

DJ PTA-News: BAWAG Group AG: Kapitalherabsetzung durch Einziehung von 1,6 Millionen Aktien nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

BAWAG Group AG: Kapitalherabsetzung durch Einziehung von 1,6 Millionen Aktien nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms

Wien (pta000/19.09.2025/22:00 UTC+2)

BAWAG Group gibt bekannt, dass nach Abschluss des Aktienrückkaufprogramms am 4. September 2025, das Grundkapital durch Einziehung von 1,6 Millionen Aktien von 78.600.000 Aktien auf 77.000.000 herabgesetzt wurde. Die Umsetzung dieser Kapitalherabsetzung ist an der Wiener Börse am 22. September 2025 wirksam.

Anas Abuzaakouk, CEO, kommentierte: "Nach Abschluss unseres letzten Aktienrückkaufprogramms haben wir unser Grundkapital um insgesamt 23 Millionen Aktien bzw. 23% seit unserem Börsegang im Oktober 2017 herabgesetzt. Dies steht im Einklang mit unserem Ansatz der Kapitalverwendung, Überschusskapital, welches nicht für Dividenden, organisches oder anorganisches Wachstum verwendet wird, vorbehaltlich unserer jährlichen Bewertung, durch Aktienrückkäufe und/oder Sonderdividenden an die Aktionäre zurückzuführen."

Über BAWAG Group

Die BAWAG Group AG ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut über 4 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Irland, Großbritannien sowie den USA. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie.

Diese Aussendung sowie weitere Informationen, darunter auch Finanz- und sonstige Informationen für Investoren, sind auf der Investor-Relations-Website der BAWAG Group unter https://www.bawaggroup.com/IR verfügbar.

Financial Community: Jutta Wimmer (Head of Investor Relations) Tel: +43 (0) 5 99 05-22474 IR Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444 E-mail: investor.relations@bawaggroup.com

Media: Manfred Rapolter (Head of Corporate Communications & Social Engagement) Tel: +43 (0) 5 99 05-31210 E-mail: communications@bawaggroup.com This text can also be downloaded from our website: https://www.bawaggroup.com

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Investor Relations 
Tel.:         +43 (0)59905-34444 
E-Mail:        investor.relations@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1758312000991 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 19, 2025 16:00 ET (20:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
