Oregen Energy: Früher Zugang zur Milliarden-Barrel-Ölzone in Namibia

Anzeige / Werbung

Wir haben schon über wilde Investment-Storys berichtet - über Krypto-Mondraketen, Lizenzgebühren mit Jetpack-Charakter und Milliarden-Barrel-Kupfer-Bullen. Doch heute geht es um etwas noch Selteneres:

Dieser Artikel wird im Namen von Oregen Energy Corp. veröffentlicht (WKN: A41D1A | Symbol: A1S0)

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser.

Eine moderne Öl-Goldgräberstimmung - in einem Land, das die meisten Investoren bislang übersehen haben.

Namibia.

Einst ein weißer Fleck auf der globalen Öllandkarte, wird das Offshore-Gebiet Orange Basin nun als das "nächste Guyana" bezeichnet - und das aus gutem Grund:

Venus: 5,1 Milliarden Barrel - Größte Entdeckung in Afrika (TotalEnergies)

5,1 Milliarden Barrel - Größte Entdeckung in Afrika (TotalEnergies) Graff: 2,4 Milliarden Barrel - (Shell)

2,4 Milliarden Barrel - (Shell) Jonker: 2,5 Milliarden Barrel - (Shell)

2,5 Milliarden Barrel - (Shell) Mopane: Bis zu 10 Milliarden Barrel Öläquivalent - (Galp)

Bis zu 10 Milliarden Barrel Öläquivalent - (Galp) Capricornus: 11.000 Barrel/Tag Fördertest - (Azule Energy (BP/Eni) / Rhino Resources)

Insgesamt summiert sich das Volumen inzwischen auf rund 20 Milliarden Barrel - Tendenz steigend.

Und Oregen Energy (FSE: A1S0) hält eine erstklassige Tiefsee-Lizenz über 5.484 km² - Block 2712A - direkt im Herzen dieses Hotspots.

Oregen Energy befindet sich außerdem in fortgeschrittenen Gesprächen über die Beteiligung an weiteren hoch aussichtsreichen Lizenzen im Orange Basin.

Eine Fairway-Zone für Supermajors

Block 2712A ist keine gewöhnliche Offshore-Lizenz. Sie liegt genau im Trend der geologischen Systeme, die bereits Milliarden-Barrel-Funde hervorgebracht haben. Konkret:

Direkt nördlich der Entdeckungen Venus und Graff, entlang des gleichen Fächersystems.

Die Kudu-Schieferformation bildet die Quelle - die gleiche Gesteinsschicht, die alle bisherigen Funde speist.

Ölschlieren an der Oberfläche deuten auf aktive Migration von Kohlenwasserstoffen hin.

deuten auf aktive Migration von Kohlenwasserstoffen hin. Erste seismische Daten zeigen tiefmarine Turbidit-Fächer - klassische Ölfallen.

Das ist die berühmte "Perlenkette" - und Oregen hält eine der letzten unbesetzten Perlen, die noch nicht von Shell, Total, Galp oder Chevron kontrolliert wird.

Und das Beste daran:

Oregens Explorationschef Stuart Munro ist derselbe Geologe, der Shells Graff-Block ursprünglich mit aufgebaut hat - bevor er verkauft wurde.

Ein erfahrenes Team, das die Region kennt - und weiß, wonach es suchen muss.

Tipp Mit dieser Aktie das Portfolio steil gehen lassen? Jetzt SMARTBROKER+ entdecken!

Katalysatoren auf dem Radar

Oregen sitzt nicht einfach auf einem "interessanten Block". Das Unternehmen rollt eine beschleunigte Explorationsstrategie aus - mit konkretem Zeitplan:

Unabhängiger technischer Bericht - Abgeschlossen (Mai 2025)

Bestätigt funktionierendes Erdölsystem, gereifte Muttergesteine und hochwertige Reservoir-Potenziale.

1. Quartal 2026 - 3.000 km² 3D-Seismik

Der große Gamechanger. Dieser Schritt definiert Bohrziele - und lockt die Supermajors an.

3. Quartal 2026 - Start des Farm-Out-Prozesses

Der Datenraum wird geöffnet. Oregen und Betreiber WestOil starten Gespräche mit potenziellen Partnern wie Shell, Chevron oder Galp über Bohrpartnerschaften und Kostenübernahmen.

2027 - Erste Bohrung

Mit einem Major an Bord könnte der erste Explorationsbohrplatz in 18-24 Monaten eingerichtet werden.

Das ist ein klassisches Early-Entry-Modell: früh rein, Risiko senken, monetarisieren - und Oregen trifft den perfekten Zeitpunkt.

Warum gerade dieser Block als Nächster kommen könnte

Namibias Offshore-Geologie ist eine geologische Spiegelung von Guyanas goldenem Zeitalter:

Merkmal Orange Basin (Namibia) Guyana-Becken Muttergestein Aptisches marines Schiefergestein Aptisches marines Schiefergestein Reservoir Tiefmarine Turbidite Tiefmarine Turbidite Fallen-Typ Stratigraphisch & strukturell Stratigraphisch & strukturell Große Entdeckungen Venus, Graff, Mopane Liza, Payara, Yellowtail Produktionsstart Erwartet 2029-2030 2020 (ExxonMobil)

Venus geht bereits in die Entwicklung. Mopane hat die Milliardenmarke überschritten. Der Wettbewerb um verfügbare Blöcke beginnt.

Und: Block 2712A ist einer der letzten verbleibenden, hoch aussichtsreichen Blöcke.

Namibia: Aufstieg zur Energie-Großmacht

Es geht nicht nur um Geologie. Es geht um das Land.

Namibia entwickelt sich still und leise zu einem der wichtigsten aufstrebenden Energiestandorte der Welt. Und zwar in einem Tempo und mit einer Professionalität, die selbst Supermajors überrascht hat.

Politische Stabilität

Namibia gilt als eine der stabilsten Demokratien Afrikas - mit friedlichen Machtwechseln, unabhängiger Justiz und hoher Transparenz laut internationalen Beobachtern.

Kein Petro-Staat mit Militärputschen - sondern ein regelbasiertes System, das auf Verträgen basiert.

Wettbewerbsfähige Steuerstruktur

Das Offshore-Modell Namibias ist äußerst attraktiv:

Staatlicher Anteil bei rund 55% - wettbewerbsfähig oder besser als viele etablierte Förderländer

- wettbewerbsfähig oder besser als viele etablierte Förderländer Klare Regelungen zur Steuer- und Lizenzabwicklung

Explorationslizenzen für 4 Jahre, verlängerbar um zweimal 2 Jahre - also bis zu 8 Jahre Explorationslaufzeit

Das hat bereits Shell, TotalEnergies, Chevron, Galp, QatarEnergy und andere angelockt - die alle aktiv investieren und entdecken.

Institutionelle Partner mit operativer Stärke

NAMCOR, Namibias staatliches Ölunternehmen, ist kein reiner Namensgeber. Es ist ein aktiver, kompetenter Partner, tief eingebunden in die technische und kommerzielle Entwicklung des Orange Basin.

Auch die Regierung schafft Fakten:

TotalEnergies hat 2025 den Entwicklungsplan für Venus eingereicht - FID (Final Investment Decision) wird Ende 2026 erwartet.

den Entwicklungsplan für Venus eingereicht - FID (Final Investment Decision) wird Ende 2026 erwartet. Shell setzt die Seismik- und Bewertungsarbeiten in PEL 39 fort.

setzt die Seismik- und Bewertungsarbeiten in PEL 39 fort. Galp evaluiert Mopane intensiv - mit möglichem Entwicklungsstart ab 2026.

Namibia bewegt sich rasend schnell von der Exploration zur Produktion.

Für Oregen bedeutet das:

Sobald Namibia Öl exportiert, explodieren die Einstiegskosten für Juniors.

Farm-Outs werden knapper. Übernahmen teurer. Und früher Zugang - wie bei Block 2712A - wird verschwinden.

Erfahrung, die den Unterschied macht

In der Rohstoffwelt zählt nicht nur das Projekt - sondern auch das Team.

Mason Granger - CEO & Direktor

Über 20 Jahre Erfahrung im Kapitalmarkt

5× Brendan Wood "TopGun" Investment Mind

Experte für Energiewende und ESG

Finanzierung von Öl-, Gas- und Erneuerbaren-Unternehmen

Stuart Munro - VP Exploration

Über 50 Jahre in der Explorationsgeologie

Beteiligung an Projekten in über 90 Becken weltweit

Aufbau von Shells Orange Basin-Block vor der Graff-Entdeckung

Sean McGrath - CFO & Direktor

Wirtschaftsprüfer (CPA)

20+ Jahre Erfahrung in Finanzberichterstattung, M&A und Börsengovernance

Michael Humphries - Direktor

Ehem. Leiter Öl & Gas bei Rand Merchant Bank

Jahrzehnte Erfahrung in Afrika

Gründer von Redcliff Energy Advisors

Unterstützt wird das Team von Branchenveteranen wie Tim O'Hanlon (Mitgründer von Tullow Oil) und Adrian Goodisman (Moelis & Co., Scotiabank, Waterous & Co.).

Strategie mit Fokus auf Wertschöpfung

Oregen ist kein Langfrist-Produzent - das Unternehmen ist gebaut für frühphasige Wertschöpfung:

Hochwertige Explorationsblöcke sichern (bereits erfolgt) Technisch de-risken durch Seismik (läuft) Monetarisieren via Farm-Outs & Kostenübernahmen (ab Q3 2026) Zusätzliche Offshore-Blöcke erwerben (in Verhandlung)

Das ist der Blueprint für Milliarden-Exits im Explorationsgeschäft.

Das Fenster schließt sich

Alle Majors greifen zu:

Galp bereitet Mopane zur Entwicklung vor

Shell weitet Seismik aus und plant Folgebohrungen

TotalEnergies' FID für Venus rückt näher

Der Explorationszyklus endet - der Entwicklungszyklus beginnt.

Und dann wird Block 2712A nicht mehr lange unabhängig bleiben.

Öl-Superzyklus + Frontier-FOMO

Wir stehen möglicherweise am Anfang eines neuen globalen Öl-Superzyklus.

Jahrelange Unterinvestition + steigende Nachfrage + geopolitische Risiken = massive Angebotslücke.

Namibia ist eine der letzten großen Chancen - und Oregen Energy ist früh dabei.

Oregen Energy Corp. (WKN: A41D1A | Symbol: A1S0)

Joint Venture auf Block 2712A - auf Trend mit Venus, Graff und Mopane.

Technischer Bericht abgeschlossen. 3D-Seismik läuft. Farm-Out steht bevor.

Das könnte die letzte offene Chance auf eine Milliarden-Barrel-Story sein, bevor die Majors den Rest übernehmen.

Bleiben Sie wachsam.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5% des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100% des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Machai Capital Inc.

17565 58 Ave #101, Surrey,

BC V3S 4E3

Verantwortlicher für den Inhalt:

Suneal Sandhu, suneal@machaicapital.com

Enthaltene Werte: US1667641005,GB00BP6MXD84,CA75624R1082,CA6857681036