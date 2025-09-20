Norma Group-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 5,28 Prozent der Top-Performer im SDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 18,34 Euro, das Tageshoch hat man mit 18,68 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 5 x kaufen und 1 x halten, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 17,00 Euro und 27,00 Euro. Fünf von sechs Analysten sehen einen Kursgewinn, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
