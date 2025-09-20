IONOS Group-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 2,20 Prozent der Top-Performer im TecDAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 41,85 Euro, das Tageshoch hat man mit 42,45 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 7 Kaufempfehlungen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 43,00 Euro und 47,00 Euro. Alle Analysten sehen einen Kursgewinn, das höchste Kursziel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS